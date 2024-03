Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины по футболу Карлос Тевес рассказал интересный факт из карьеры своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В частности, Тевес рассказал об отношении португальца к тренировкам.

Тевес выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009-й год, а Роналду - с 2003 по 2009-й год. Португалец в 2021 году вернулся в клуба АПЛ, но в конце 2022-го со скандалом покинул "красных дьяволов".

🗣️ Carlos Tevez on Cristiano Ronaldo at Manchester United:



“Even if I arrived at 7.30am he was already there [training]. I began to ask myself, ‘How can I get rid of this guy?’. So one day I arrived at 6am but he was already there! Sleepy, but he was there.” pic.twitter.com/ghmhjut8My