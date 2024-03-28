Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду

Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду
©instagram.com/cristiano/

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины по футболу Карлос Тевес рассказал интересный факт из карьеры своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В частности, Тевес рассказал об отношении португальца к тренировкам.

"Даже если я приходил в 7:30 утра, он уже был на тренировочной базе. Я начал спрашивать себя: как я могу избавиться от этого парня? И вот однажды я пришел в шесть утра, а он уже был там! Сонный, но он был там", - цитирует Тевеса Football Talk.

Тевес выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009-й год, а Роналду - с 2003 по 2009-й год. Португалец в 2021 году вернулся в клуба АПЛ, но в конце 2022-го со скандалом покинул "красных дьяволов".

После ухода из "МЮ" Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср". В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану АПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:40
Англия
©instagram.com/cristiano/ Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду
Сегодня , 08:49
Англия
©twitter.com/FCBayern "Бавария" нашла замену Тухелю
26 марта, 20:10
Англия
©ФК "МЮ" В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера
25 марта, 22:45
Англия
©ФК "Манчестер Сити" Холанд определился с будущим клубом
25 марта, 20:30
Англия
©ФК "Челси" Легенда "Арсенала" и "Челси" попал в Зал славы АПЛ
24 марта, 19:43
Англия
©instagram.com/mikayilfaye "МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов
24 марта, 16:03
Англия
©instagram.com/trentarnold66 "Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"
20 марта, 09:13
Англия
©twitter.com/LFC В "Баварии" сделали заявление о назначении Клоппа
20 марта, 08:57
Англия
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" сообщили неприятную новость о Холанде
18 марта, 21:38
Англия
©twitter.com/ManCity Хосеп Гвардиола сделал признание о своих футболистах в национальных сборных
18 марта, 17:47
Англия
©ФК "Ливерпуль" В "Ливерпуле" назвали виновника поражения от МЮ
18 марта, 15:54
Англия
©twitter.com/LFC "Болван и неудачник". Клоппа разоблачили после вылета "Ливерпуля" из Кубка Англии
18 марта, 15:20
Англия
©liverpoolfc.com Клопп сорвался на журналиста после поражения от "МЮ" (Видео)
18 марта, 14:55
Англия
©twitter.com/ManUtd Тренер "МЮ" сделал дубль в матче с "Ливерпулем"
18 марта, 13:05
Англия
©liverpoolfc.com Клопп отреагировал на вылет "Ливерпуля" из Кубка Англии и рассказал о своем будущем
18 марта, 11:08
Англия
©twitter.com/LFC Салах вошел в историю футбола
17 марта, 23:30
Англия
©liverpoolfc.com Лидер сборной Греции сыграл в драматичном матче за "Ливерпуль" перед встречей с Казахстаном
17 марта, 09:59
Англия
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" установил рекорд в Кубке Англии
16 марта, 21:33
Англия
©twitter.com/PSG Килиана Мбаппе позвали в "Арсенал": он ответил на это
16 марта, 15:53
Англия
©twitter.com/LFC В матче МЮ - "Ливерпуль" спрогнозировали разгром
16 марта, 11:40
Англия
©liverpoolfc.com Футболисты "Ливерпуля" заменили Клоппа
15 марта, 11:56
Англия
©twitter.com/LFC Салах вошел в историю "Ливерпуля" после разгрома в Лиге Европы
14 марта, 18:16
Англия
©instagram.com/benwhite "Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты
14 марта, 11:43
Англия
©instagram.com/cristiano/ "Челси" раскритиковали за ошибку с Роналду
14 марта, 08:25
Англия
©ФК "Борнмут" Суперкамбэком с 0:3 обернулся матч в АПЛ. Такое удавалось только 2 клубам
13 марта, 22:55
Англия
©twitter.com/LFC "Это безумие". Клопп высказался о решении уйти из "Ливерпуля"
13 марта, 22:35
Англия
©instagram.com/spursofficial "Реал" собрался подписать чемпиона мира
13 марта, 20:47
Англия
©twitter.com/ManCity Назван защитник, победивший в битве с Холандом
13 марта, 18:59
Англия
©twitter.com/LFC ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"
13 марта, 08:51
Англия
©instagram.com/mosalah Салаха "опозорили" перед матчем с Казахстаном за путевку на Евро

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus