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Стали известны зачинщики заговора против "Манчестер Сити"

Девять клубов АПЛ просили отстранить "горожан" от еврокубков.

Стали известны зачинщики заговора против "Манчестер Сити"
Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Англия
0
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что "горожане" продемонстрировали "вопиющее пренебрежение" к сотрудничеству с УЕФА. Большинство членов комиссии сочли отказ от сотрудничества "серьезным нарушением", однако комиссия не посчитала это определяющим моментом.

Комиссия определила, что обвинения УЕФА нельзя назвать необоснованными, но на основании имеющихся доказательств нельзя прийти к выводу, что "Сити" получал скрытое спонсорское финансирование.

В докладе указано, что "Сити" решительно отрицал обвинения в сговоре со спонсорами Etihad Airways и Etisalat. Клуб также сообщил, что в течение процесса у них было украдено более 5,5 миллиона электронных писем.

В итоге комиссия установила, что по большинству заявленных нарушений истек срок давности. При этом CAS все равно признал "Ман Сити" виновным в нарушении правил, а также в отказе сотрудничать со следствием. Поэтому клуб был оштрафован на десять миллионов евро.

В докладе также сообщается о том, что в марте 2020 года, до слушания по апелляции, девять клубов АПЛ обратились в CAS с просьбой отстранить "Сити" от еврокубков на время разбирательств в случае вмешательства в ход апелляции.

Этими клубами были "Арсенал", "Бернли", "Челси", "Лестер", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

По итогам сезона в АПЛ "Сити" стал вторым и сыграет в Лиге чемпионов, как и "Ливерпуль", "МЮ" и "Челси". "Лестер" и "Тоттенхэм" попали в Лигу Европы, еще одна путевка достанется "Арсеналу" или "Вулверхэмптону".

 

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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