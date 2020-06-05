16-летний воспитанник "МанСити" с 600 голами отказался подписывать контракт и решил уйти в "МЮ"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

16-летний воспитанник "МанСити" с 600 голами отказался подписывать контракт и решил уйти в "МЮ"

Форвард был в структуре клуба шесть лет.

16-летний воспитанник "МанСити" с 600 голами отказался подписывать контракт и решил уйти в "МЮ"
Фото: instagram.com/charliemcneill9
Новости спорта Футбол Англия
0

16-летний воспитанник академии "Манчестер Сити" Чарли Макнил отказался подписывать полноценный контракт с клубом, сообщает Metaratings.

Форвард сообщил о решении покинуть команду после шести лет в структуре "Сити". За это время он отметился более чем 600 голами.

"Большое спасибо "Манчестер Сити" за все за последние шесть лет. Было приятно играть с такими партнерами по команде. Я желаю всем всего наилучшего", - написал футболист в социальной сети.

В услугах юного таланта заинтересованы "Ред Булл Лейпциг", "Лидс", "Вулверхэмптон" и "Ювентус", но предметные переговоры игрок ведет пока только с "Манчестер Юнайтед". Он является фанатом манкунианцев и поэтому, скорее всего, выберет вариант с продолжением карьеры в любимом клубе.

В составе "Манчестер Юнайтед" Макнил начал карьеру до перехода в систему "Сити".

Стали известны сроки нового сезона чемпионата Англии по футболу

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
15:10
Футбол

16-летний воспитанник "МанСити" с 600 голами отказался подписывать контракт и решил уйти в "МЮ"
Вчера
07:20
Футбол

Стали известны сроки нового сезона чемпионата Англии по футболу
24 июля
23:46
Футбол

Победитель Лиги чемпионов договорился о контракте с "Зенитом"
24 июля
08:46
Футбол

Футболиста "Ливерпуля" ограбили во время празднования чемпионства
23 июля
09:32
Футбол

Джеррард отказался возглавить английский клуб
23 июля
07:27
Футбол

"Ливерпуль" забил пять голов в ворота "Челси" и установил рекорд
22 июля
18:55
Футбол

Казахстанцы Зайнутдинов и Куат, "Ливерпуль" - "Челси", "МЮ", "Интер" и "Наполи". Прямые трансляции матчей дня
21 июля
09:20
Футбол

"МанСити" подготовил 300 миллионов евро на трансферы
20 июля
09:33
Футбол

Защитника "МЮ" унесли с поля в кислородной маске на носилках
20 июля
08:33
Футбол

"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии по футболу
19 июля
22:20
Футбол

"МанСити" определился с главной трансферной целью
19 июля
07:50
Футбол

"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и стал первым финалистом Кубка Англии по футболу
18 июля
10:00
Футбол

"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет
17 июля
21:48
Футбол

"Манчестер Юнайтед" сообщил о смерти своего бывшего игрока
17 июля
19:41
Футбол

Женатый на казахстанской модели чемпион мира по футболу завершил карьеру в 29 лет
16 июля
15:59
Футбол

Прямые трансляции матчей Зайнутдинова, "Реала", "Барселоны", "МЮ" и других игр дня
16 июля
13:00
Футбол

Погба определился со своим будущим в "МЮ"
16 июля
10:00
Футбол

Гвардиола установил рекорд АПЛ
15 июля
19:42
Футбол

Казахстанец против чемпионов России, "Арсенал" - "Ливерпуль", "Ювентус", "Милан" и "Сити". Прямые трансляции матчей дня
15 июля
15:00
Футбол

Президент "Сити" недоволен Гвардиолой
13 июля
15:41
Футбол

УЕФА выступил с заявлением об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов
13 июля
14:52
Футбол

Дисквалификация "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов отменена
12 июля
17:49
Футбол

Прямые трансляции матчей казахстанцев в России и Беларуси, "Арсенал" - "Тоттенхэм", "Милан" - "Наполи" и других игр дня
11 июля
19:40
Футбол

Покер определил первого неудачника сезона в АПЛ
10 июля
17:31
Футбол

"Манчестер Юнайтед" узнал возможных соперников в 1/4 финала Лиги Европы
10 июля
17:08
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
10 июля
15:22
Футбол

Футболист с казахстанскими корнями рассказал об интересе "Ливерпуля" и "Челси"
10 июля
09:12
Футбол

АПЛ может продлить трансферное окно на две недели
10 июля
07:35
Футбол

"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу и вошел в историю АПЛ
9 июля
18:34
Футбол

Клуб Ла Лиги объявил о назначении экс-тренера "Реала"
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
28 августа 2015
21:22
Футбол

Я до сих пор футболист - легендарный Сеильда Байшаков празднует 65-летие
3 августа 2015
10:25
Футбол

Моуринью бросил свою медаль юному болельщику "Арсенала"
3 января 2015
21:06
Футбол

Топ-5 голов Стивена Джеррарда в Кубке Англии
19 августа 2013
19:20
Футбол

Реакция Моуринью на систему автоматического определения гола
1 апреля 2013
19:59
Футбол

Обзор матча "Челси" (Лондон) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - 1:0
10 февраля 2013
13:59
Футбол

Обзор матча "Саутгемптон" (Саутгемптон) - "Манчестер Сити" (Манчестер) - 3:1
6 февраля 2013
15:18
Футбол

Гостиница "Мардан" (Место проживания сборной Казахстана по футболу в Турции)
27 декабря 2012
14:06
Футбол

Рождественское настроение: футболисты и елки
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика