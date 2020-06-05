16-летний воспитанник "МанСити" с 600 голами отказался подписывать контракт и решил уйти в "МЮ"

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16-летний воспитанник академии "Манчестер Сити" Чарли Макнил отказался подписывать полноценный контракт с клубом, сообщает Metaratings.
Форвард сообщил о решении покинуть команду после шести лет в структуре "Сити". За это время он отметился более чем 600 голами.
"Большое спасибо "Манчестер Сити" за все за последние шесть лет. Было приятно играть с такими партнерами по команде. Я желаю всем всего наилучшего", - написал футболист в социальной сети.
В услугах юного таланта заинтересованы "Ред Булл Лейпциг", "Лидс", "Вулверхэмптон" и "Ювентус", но предметные переговоры игрок ведет пока только с "Манчестер Юнайтед". Он является фанатом манкунианцев и поэтому, скорее всего, выберет вариант с продолжением карьеры в любимом клубе.
В составе "Манчестер Юнайтед" Макнил начал карьеру до перехода в систему "Сити".