Зарина Дияс проиграла сет со счетом 0:6, но вышла в финал турнира WTA в Токио

Она победила действующую чемпионку.
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в финал турнира серии WTA в японском Токио передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале Дияс в трех сетах победила американку Кристину Макхэйл, которая сложила полномочия действующей чемпионки турнира. При этом во второй партии казахстанка не смогла взять ни одного гейма - 6:4, 0:6, 6:3.
В рейтинге WTA 25-летняя Макхейл идет на 62-м месте, а 23-летняя Дияс является сотой ракеткой мира.
Соперницы Дияс по финалу определится в матче между хорватской Яной Фетт (№ 123 в рейтинге WTA) и японкой Мию Като (№ 171).
Напомним, что в четвертьфинале Дияс выбила первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву - 4:6, 6:1, 6:3.
Турнир в Токио также носит звание Открытого чемпионата Японии. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. Отметим, что Дияс в 2014 году в финале этого турнира, который тогда проводился в Осаке, проиграла австралийке Сэм Стосур.