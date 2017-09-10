Дияс одержала волевую победу над первой ракеткой Казахстана Путинцевой на турнире в Японии

Казахстанское дерби состоялось в 1/4 финала турнира.
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Зарина Дияс обыграла первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву на турнире Japan Women's Open Tennis, который проходит в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанское дерби состоялось в 1/4 финала турнира. Первый сет со счетом 6:4 выиграла Путинцева, но затем Дияс сначала взяла верх во второй партии - 6:1, а после смогла оставить за собой и третью - 6:3, тем самым одержав волевую победу.
Стоит отметить, что Путинцева является 52-й ракеткой мира, а Дияс располагается на 100-м месте в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.
За выход в финал соревнований Дияс сыграет с американской теннисисткой Кристиной МакХэйл, которая в 1/4 финала выбила третью сеянную турнира бельгийку Элизе Мертенс.
Напомним, что призовой фонд Japan Women's Open Tennis, который проходит на харде, составляет 226 750 долларов.