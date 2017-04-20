Казахстанские теннисистки проиграли канадкам в Кубке Федерации

Встреча проходила в канадском Монреале.
Ссылки по теме:
Сборная Казахстана по теннису проиграла команде Канады в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Во второй игровой день в Монреале первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева уступила в двух партиях с одинаковым счетом 3:6, 3:6 Абанде Франсуазе, занимающей 186-е место в мировом рейтинге.
В другой паре Ярослава Шведова (51-е) также в двух сетах проиграла Бьянке Андрееску (188-е) - 6:7, 4:6.
Напомним, в первый игровой день Путинцева обыграла Андрееску со счетом 6:4, 4:6, 6:4, а Шведова уступила Абанде - 3:6, 4:6.
Таким образом, общий счет в матче стал 3-1 в пользу канадок, которые и выступят во второй Мировой группе Кубка Федерации в следующем году.