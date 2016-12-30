Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Брисбене

Первая ракетка Казахстана в двух партиях уступила третьей сеянной соревнований.
Сегодня 13:24
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Юлия Путинцева. Фото с сайта VAVEL.com
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований Путинцева, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, встречалась с третьей сеянной - чешкой Каролиной Плишковой.
Матч, продолжавшийся чуть больше часа, завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Чехии.
На старте соревнований Путинцева, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, встречалась с третьей сеянной - чешкой Каролиной Плишковой.
Матч, продолжавшийся чуть больше часа, завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Чехии.