Массовая драка случилась в женском чемпионате Казахстана по хоккею

В ней приняли участие чемпион и серебряный призер сезона.
Сегодня 00:14
Фото с сайта deita.ru
В матче чемпионата Казахстана между алматинской командой "Айсулу" и астанинской "Томирис" случилась массовая драка. Об этом сообщает Shaiba.kz.
Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу "Айсулу". Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах.
В женском чемпионате по хоккею участвуют пять команд. В каждом туре все пять клубов проводят матчи по круговой системе в одном городе. Всего же в чемпионате три тура - каждая команда играет в итоге 15 матчей.
Чемпионом Казахстана в этом сезоне стала "Айсулу", которая участвовала только в финальной стадии. Второе место в активе "Томирис", а третьим стало "Торпедо" из Усть-Каменогорска.
Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу "Айсулу". Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах.
В женском чемпионате по хоккею участвуют пять команд. В каждом туре все пять клубов проводят матчи по круговой системе в одном городе. Всего же в чемпионате три тура - каждая команда играет в итоге 15 матчей.
Чемпионом Казахстана в этом сезоне стала "Айсулу", которая участвовала только в финальной стадии. Второе место в активе "Томирис", а третьим стало "Торпедо" из Усть-Каменогорска.