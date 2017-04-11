Женская сборная Казахстана узнала соперниц по групповому раунду отбора на ЧМ-2018

Ранее казахстанки победили на предварительном этапе.
Сегодня 19:58
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Фото с сайта gff.ge
Женская сборная Казахстана узнала соперниц по основному раунду отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт ФФК.
По итогам жеребьевки казахстанки попали в первую группу, где сыграют с Англией, Россией, Уэльса и Боснии и Герцеговиной. Матчи стартуют в сентябре.
В основной раунд сборная Казахстана пробилась на правах победительницы предварительного этапа в Тбилиси. Команда Айтпая Джамантаева набрала семь очков, победив Грузию (1:0) и Эстонию (1:0), а также сыграв вничью с Латвией (2:2).
В групповом этапе квалификации ЧМ-2018 примут участие 35 сборных, которые будут разбиты на семь групп. Победители каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет летом 2019 года во Франции.
По итогам жеребьевки казахстанки попали в первую группу, где сыграют с Англией, Россией, Уэльса и Боснии и Герцеговиной. Матчи стартуют в сентябре.
В основной раунд сборная Казахстана пробилась на правах победительницы предварительного этапа в Тбилиси. Команда Айтпая Джамантаева набрала семь очков, победив Грузию (1:0) и Эстонию (1:0), а также сыграв вничью с Латвией (2:2).
В групповом этапе квалификации ЧМ-2018 примут участие 35 сборных, которые будут разбиты на семь групп. Победители каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет летом 2019 года во Франции.