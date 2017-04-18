Баскетболисты "Астаны" вышли в финал чемпионата Казахстана
Вчера 22:25
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Фото пресс-службы "Астаны"
Президентский баскетбольный клуб "Астана" вышел в финал чемпионата Казахстана, который проходит на велотреке "Сарыарка" в столице, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале столичный клуб со счетом 99:70 победил костанайский "Тобол". В другой игре 1/2 финала "Барсы Атырау" обыграли "Каспий" из Актау - 86:82.
Финальный матч, в котором встретятся "Астана" и "Барсы Атырау", состоится 23 апреля и начнется в 17:00 по столичному времени. Игра за третье место между "Тоболом" и "Каспием" пройдет в тот же день и стартует в 14:45.
Отметим, что действующими чемпионами являются "Барсы Атырау", которые в финале прошлогоднего чемпионата победили "Астану". До этого столичный клуб четыре сезона подряд становился сильнейшим в стране.
В полуфинале столичный клуб со счетом 99:70 победил костанайский "Тобол". В другой игре 1/2 финала "Барсы Атырау" обыграли "Каспий" из Актау - 86:82.
Финальный матч, в котором встретятся "Астана" и "Барсы Атырау", состоится 23 апреля и начнется в 17:00 по столичному времени. Игра за третье место между "Тоболом" и "Каспием" пройдет в тот же день и стартует в 14:45.
Отметим, что действующими чемпионами являются "Барсы Атырау", которые в финале прошлогоднего чемпионата победили "Астану". До этого столичный клуб четыре сезона подряд становился сильнейшим в стране.