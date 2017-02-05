Баскетболисты "Астаны" потерпели пятое поражение подряд

Команда на выезде проиграла клубу "Локомотив-Кубань".
Сегодня 01:04
Фото с сайта ppz.kz
ПБК "Астана" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Краснодаре астанинский баскетбольный клуб встречался с местной командой "Локомотив-Кубань". Встреча завершилась со счетом 67:59 (20:18, 12:17, 17:15, 18:9) в пользу хозяев.
Самым результативным в составе "Астаны" стал Иан Миллер, набравший 16 очков. Следующий матч столичные баскетболисты проведут снова на выезде - 19 февраля в столице Беларуси против "Цмоки-Минск".
Поражение от клуба "Локомотив-Кубань" стало для "Астаны" десятым в сезоне и пятым подряд. Последний раз столичный клуб побеждал 8 января, когда дома обыграл "Нижний Новгород".