Баскетболисты "Астаны" в гостях проиграли "Химкам"

Казахстанский клуб был сильнее лишь во второй четверти.

Баскетболисты "Астаны" проиграли подмосковным "Химкам" в гостевом матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 15 января, в Московской области и завершилась со счетом 83:66.

Хозяева были сильнее во всех четвертях, за исключением второй, которую выиграли казахстанцы.

Для "Астаны" это поражение стало шестым в 12-ти матчах Единой лиги ВТБ. Казахстанский клуб идет на шестом месте среди 13 команд в турнире.

Полное видео матча:

Следующий матч "Астана" проведет на домашней площадке 21 января, когда примет питерский "Зенит". Игру, которая начнется в 16:00 по столичному времени, в прямом эфире покажет KazSport.