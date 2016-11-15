Сабина Алтынбекова рассказала об открытии своего волейбольного клуба

Также спортсменка призналась, что ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась.
Сегодня 10:43
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Фото с сайта diapazon.kz
Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе, Сабина Алтынбекова открывает собственный волейбольный клуб в родном городе, сообщает "Диапазон".
По словам самой спортсменки, в этом клубе смогут заниматься и мужчины, и женщины. "И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом", - прокомментировала она изданию.
Спортсменка также рассказала журналистам, что сейчас она играет за клуб "Алматы" в национальной лиге среди девушек до 23 лет. По словам Алтынбековой, ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась. Она отметила, что спорт для нее на первом месте. "Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь", - цитирует издание слова спортсменки.
Напомним, Алтынбекова получила широкую известность после участия в молодежном чемпионате Азии-2014. Китайские журналисты обратили внимание на внешность казахстанской спортсменки. За считанные дни у Алтынбековой появились сотни тысяч поклонников в Азии. Количество ее подписчиков в Instagram превысило 610 тысяч
Тем не менее сама Алтынбеова предпочитает, чтобы к ней относились в первую очередь как к спортсменке. В 2015 году она отправилась повышать квалификацию в Японию, где играла в составе местного клуба, но спустя год вернулась в Казахстан. Сейчас Алтынбекова стала капитаном своей команды.
По словам самой спортсменки, в этом клубе смогут заниматься и мужчины, и женщины. "И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом", - прокомментировала она изданию.
Спортсменка также рассказала журналистам, что сейчас она играет за клуб "Алматы" в национальной лиге среди девушек до 23 лет. По словам Алтынбековой, ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась. Она отметила, что спорт для нее на первом месте. "Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь", - цитирует издание слова спортсменки.
Напомним, Алтынбекова получила широкую известность после участия в молодежном чемпионате Азии-2014. Китайские журналисты обратили внимание на внешность казахстанской спортсменки. За считанные дни у Алтынбековой появились сотни тысяч поклонников в Азии. Количество ее подписчиков в Instagram превысило 610 тысяч
Тем не менее сама Алтынбеова предпочитает, чтобы к ней относились в первую очередь как к спортсменке. В 2015 году она отправилась повышать квалификацию в Японию, где играла в составе местного клуба, но спустя год вернулась в Казахстан. Сейчас Алтынбекова стала капитаном своей команды.