Сабина Алтынбекова рассказала об открытии своего волейбольного клуба

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Сабина Алтынбекова рассказала об открытии своего волейбольного клуба

Также спортсменка призналась, что ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась.

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1 Комментариев
Фото с сайта diapazon.kz
Фото с сайта diapazon.kz
Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе, Сабина Алтынбекова открывает собственный волейбольный клуб в родном городе, сообщает "Диапазон".

По словам самой спортсменки, в этом клубе смогут заниматься и мужчины, и женщины. "И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом", - прокомментировала она изданию.

Спортсменка также рассказала журналистам, что сейчас она играет за клуб "Алматы" в национальной лиге среди девушек до 23 лет. По словам Алтынбековой, ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась. Она отметила, что спорт для нее на первом месте. "Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь", - цитирует издание слова спортсменки.

Напомним, Алтынбекова получила широкую известность после участия в молодежном чемпионате Азии-2014. Китайские журналисты обратили внимание на внешность казахстанской спортсменки. За считанные дни у Алтынбековой появились сотни тысяч поклонников в Азии. Количество ее подписчиков в Instagram превысило 610 тысяч

Тем не менее сама Алтынбеова предпочитает, чтобы к ней относились в первую очередь как к спортсменке. В 2015 году она отправилась повышать квалификацию в Японию, где играла в составе местного клуба, но спустя год вернулась в Казахстан. Сейчас Алтынбекова стала капитаном своей команды.
Просмотров: 861  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Валерий Ильин Сегодня 11:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
На клуб деньги нужны)
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