"Подарок от Капитана". "Шелковый путь" "глазами" Артура Ардавичуса. День 7
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а также Twitter-ленты по интересам
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km)
|17:05
|Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km)
|15:10
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
|ОДЮСШ № 2
|СШВСМ-Барыс
|1:3
|Окжетпес
|БИИК-Казыгурт
|0:6
|Футбол. Лига чемпионов 2017/18
|Карабах
|Самтредиа
|5:0
|Партизан
|Будучность Пд
|2:0
|Спартак Юр
|Астана
|0:1
|Шериф
|Кукеси
|1:0
|БАТЭ
|Алашкерт
|1:1
|Жальгирис
|Лудогорец
|2:1
|Дандолк
|Русенборг
|1:1
|Футбол. Лига Европы 2017/18
|Интер Бк
|Фола
|1:0
|Иртыш
|Црвена Звезда
|1:1
|Кайрат
|Скендербеу
|1:1
|Работнички
|Динамо Мн
|1:1
|Альтах
|Динамо Бр
|1:1
|Лиепая
|Судува
|0:2
|Габала
|Ягеллония
|1:1
|Астра Дж
|Зира
|3:1
|Норчепинг
|Тракай
|2:1
|Хайдук
|Левски
|1:0
|Абердин
|Широки Бриег
|1:1
|Ференцварош
|Митьюлланд
|2:4
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Лугано
|Милан
|0:4
|Лозанна
|Валенсия
|0:5
|Кайрат М (мол)
|БН Каскелен
|1:1
|Базель
|Атлетик
|3:2
|Валенсия
|Спортинг Л
|0:3
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Конта
|Халеп
|2:1
|Маррей
|Куэрри
|2:3
|Бердых
|Джокович
|1:0 ТП
|Континен, Пирс
|Кубот, Мело
|2:3
|Мугуруса-Бланко
|Рыбарикова
|2:0
|Мектич, Скугор
|Марач, Павич
|2:3
|Уильямс
|Конта
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
|Недовесов
|Гарсия-Лопес
|2:0
|Баньис
|Недовесов
|2:0
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Колумбия
|Хорватия
|3:1
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
|Барыс
|Торпедо УК
|2:6
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес (мол)
|Жетысу (мол)
|16:00
|Астана (мол)
|Алтай УК
|0:1
|Кайсар (мол)
|Тобол (мол)
|0:1
|Актобе (мол)
|Акжайык (мол)
|19:00
|Атырау (мол)
|СДЮШОР №7
|19:30
|Футбол. Лига чемпионов 2017/18
|Линфилд
|Селтик
|22:00
|Футбол. Лига Европы 2017/18
|Хайдук
|Левски
|1:0
|Абердин
|Широки Бриег
|1:1
|Ференцварош
|Митьюлланд
|2:4
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Валенсия
|Спортинг Л
|0:3
|Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
|Берое
|Верея
|23:55
|Футбол. Суперкубок России 2017/18
|Спартак М
|Локомотив М
|00:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
|Барыс
|Торпедо УК
|2:6
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Колумбия
|Хорватия
|3:1
|Казахстан
|Германия
|1:1
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km)
|18:45
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Куэрри
|Чилич
|18:15
|Грёнефельд, Пешке
|Макарова, Веснина
|18:15
|Чань, Никулеску
|Ниномия, Воракова
|19:30
|Федерер
|Бердых
|20:00
|Континен, Уотсон
|Соарес, Веснина
|21:00
|Маррей, Хингис
|Демолинер, Мартинес-Санчес
|21:00
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Шахтер
|Окжетпес
|18:00
|Тобол
|Акжайык
|18:00
|Тараз
|Актобе
|19:00
|Кайсар
|Атырау
|19:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|Экибастуз
|Махтаарал
|Жетысу
|Шахтер-Булат
|Кайрат А
|Байконур
|Кыран
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес (мол)
|Жетысу (мол)
|16:00
|Кайсар (мол)
|Тобол (мол)
|0:1
|Актобе (мол)
|Акжайык (мол)
|19:00
|Атырау (мол)
|СДЮШОР №7
|19:30
|Иртыш (мол)
|Тараз (мол)
|17:00
|Ордабасы (мол)
|Рузаевка
|17:30
|Кайрат М (мол)
|Шахтер (мол)
|18:00
|Жетысу (мол)
|Окжетпес (мол)
|Рузаевка
|Ордабасы (мол)
|Тараз (мол)
|Иртыш (мол)
|Тобол (мол)
|Кайсар (мол)
|Акжайык (мол)
|Актобе (мол)
|Шахтер (мол)
|Кайрат М (мол)
|СДЮШОР №7
|Атырау (мол)
|Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
|Тулевик
|Калев Силламяэ
|22:00
|Футбол. Чемпионат России 2017/18
|Анжи
|ЦСКА М
|23:00
|СКА-Хабаровск
|Зенит
|14:00
|Рубин
|Краснодар
|20:30
|Ахмат
|Амкар
|00:30
|Футбол. Лига чемпионов 2017/18
|Линфилд
|Селтик
|22:00
|Астана
|Спартак Юр
|20:00
|Алашкерт
|БАТЭ
|22:00
|Самтредиа
|Карабах
|23:00
|Будучность Пд
|Партизан
|00:45
|Кукеси
|Шериф
|23:30
|Лудогорец
|Жальгирис
|23:55
|Селтик
|Линфилд
|00:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Спортинг Л
|Базель
|23:00
|Олимпик Марсель
|Фенербахче
|01:00
|Лос-Анджелес Гэлэкси
|Манчестер Юнайтед
|08:00
|ФК Монако
|ПСВ Эйндховен
|21:00
|Футбол. Лига Европы 2017/18
|Динамо Мн
|Работнички
|21:00
|Судува
|Лиепая
|22:00
|Динамо Бр
|Альтах
|23:00
|Фола
|Интер Бк
|23:30
|Скендербеу
|Кайрат
|23:55
|Црвена Звезда
|Иртыш
|00:30
|Видеотон
|Нымме Калью
|01:00
|Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
|Обод
|Бухоро
|17:00
|Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
|Берое
|Верея
|23:55
|Футбол. Суперкубок России 2017/18
|Спартак М
|Локомотив М
|00:30
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km)
|18:45
|Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km)
|17:10
|Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km)
|17:40
|Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km)
|16:20
|Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km)
|16:55
|Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km)
|16:30
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Казахстан
|Германия
|1:1
|Хорватия
|Германия
|14:10
|Казахстан
|Колумбия
|17:10
|Германия
|Колумбия
|14:10
|Казахстан
|Хорватия
|17:10
|Колумбия
|Польша
|13:00
|Южная Корея
|Казахстан
|16:00
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Куэрри
|Чилич
|18:15
|Грёнефельд, Пешке
|Макарова, Веснина
|18:15
|Чань, Никулеску
|Ниномия, Воракова
|19:30
|Федерер
|Бердых
|20:00
|Континен, Уотсон
|Соарес, Веснина
|21:00
|Маррей, Хингис
|Демолинер, Мартинес-Санчес
|21:00
|Кубот, Мело
|Марач, Павич
|18:00
|Мугуруса-Бланко
|Уильямс
|19:00
|Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
|Астана Арланс
|Куба Домадорес
|15:30
|Жусупов
|Аргилагос Перес
|15:30
|Саттыбаев
|Вейтиа
|16:00
|Сулейменов
|Ибаньес Диас
|16:30
|Сафиуллин
|Альварес
|17:00
|Мижитов
|Круз Гомез
|17:30
|Шымбергенов
|Иглесиас Сотолонго
|18:00
|Аманкул
|Лопес Кардона
|18:30
|Рысбек
|Ла Круз
|19:00
|Пинчук
|Савон Котилла
|19:30
|Букаев
|Тойрак Ортега
|20:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Нурсултанов
|Дардара
|Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
|Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст)
|17:00
|Трамплин 1 м.. Финалы (женщины)
|20:00
|Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы
|22:30
|Трамплин 1 м.. Финалы
|19:45
|Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины)
|22:30
|Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины)
|20:00
|Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы
|22:30
|22:30
|Вышка 10 м. . Финалы (женщины)
|22:30
|Трамплин 3 м.. Финалы
|22:30
|Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
|Соло. Техническая программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст)
|15:00
|Группа. Техническая программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины)
|15:00
|Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
|5 км. Открытая вода. Финалы
|14:00
|10 км. Открытая вода. Финалы (женщины)
|14:00
|10 км. Открытая вода. Финалы
|14:00
|5 км. Открытая вода. Финалы (женщины)
|14:00
|Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст)
|14:00
|25 км. Открытая вода. Финалы
|12:30
|25 км. Открытая вода. Финалы (женщины)
|12:30
|Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
|Китай (U-20)
|Южная Корея (U-20)
|13:30
|Япония (U-20)
|Казахстан (U-20)
|15:00
|Гонконг (U-20)
|Индия (U-20)
|16:30
|Узбекистан (U-20)
|Китай (U-20)
|14:00
|Казахстан (U-20)
|Индия (U-20)
|15:30
|Гонконг (U-20)
|Южная Корея (U-20)
|17:00
|Индия (U-20)
|Япония (U-20)
|14:00
|Узбекистан (U-20)
|Казахстан (U-20)
|15:30
|Китай (U-20)
|Гонконг (U-20)
|17:00
|Китай (U-20)
|Япония (U-20)
|14:00
|Узбекистан (U-20)
|Южная Корея (U-20)
|15:30
|Казахстан (U-20)
|Гонконг (U-20)
|17:00
|Индия (U-20)
|Узбекистан (U-20)
|14:00
|Южная Корея (U-20)
|Казахстан (U-20)
|15:30
|Япония (U-20)
|Гонконг (U-20)
|17:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
|Сарыарка
|Темиртау
|17:00
|Темиртау
|Астана
|Номад
|Арлан
|17:30
|Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
|Австралия
|Казахстан
|22:50
|Россия
|Греция
|01:30
|Бразилия
|Казахстан
|13:30
|Черногория
|Канада
|14:50
|Греция
|Казахстан
|17:30
|Австралия
|Россия
|21:30
|Канада
|Казахстан
|22:50
|Бразилия
|Черногория
|01:30
|Австралия
|Греция
|14:50
|Россия
|Казахстан
|16:10