"Огонь и первые сюрпризы". "Шелковый путь" "глазами" Артура Ардавичуса. День 6

Очередное видео от капитана Astana Motorsports Артура Ардавичуса по итогам шестого дня ралли-марафона "Шелковый путь".
Протяженность спецучастка по маршруту пятого этапа "Шелкового пути" Астана - Семей составила 484,54 километра, а общая длина этапа насчитывает 849,54 километра. Команда Astana Motorsports испытывала ряд технических проблем на протяжении дистанции, что повлекло за собой снижение результата в турнирной таблице. Грузовой экипаж под бортовым номером 310 занял 11-е место по итогам этапа и пятую позиции в генеральной классификации грузового зачета.
Протяженность спецучастка по маршруту пятого этапа "Шелкового пути" Астана - Семей составила 484,54 километра, а общая длина этапа насчитывает 849,54 километра. Команда Astana Motorsports испытывала ряд технических проблем на протяжении дистанции, что повлекло за собой снижение результата в турнирной таблице. Грузовой экипаж под бортовым номером 310 занял 11-е место по итогам этапа и пятую позиции в генеральной классификации грузового зачета.