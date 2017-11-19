"Сарыарка" одержала третью подряд победу в ВХЛ

А хоккеисты "Торпедо" уступили, пропустив в концовке игры.
Вчера 23:51
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Фото с официального сайта "Сарыарки"
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская "Сарыарка" со счетом 4:1 в Челябинске обыграла "Челмет" и одержала третью подряд победу. С подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
В составе "Сарыарки" на третьей минуте отличился Александр Борисевич, на 13-й - Александр Зубрицкий, на 50-й - Даниил Ердаков, а на 58-й - Айрат Зиазов. Единственную шайбу "Челмета" на 15-й минуте забросил Константин Климонтов.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Нижнем Тагиле уступило "Спутнику" - 1:3. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Автором единственной шайбы "Торпедо" на 34-й минуте стал Владимир Коротков. Интересно, что у "Спутника" в этой игре отличились три игрока с одинаковым именем - Егор: на 19-й минуте - Рожков, на 53-й - Лебедев, а на 60-й пустые ворота поразил Кожевников.
Следующие матчи казахстанских клубов проведут 23 ноября на выезде: "Торпедо" встретится с "Челметом", а "Сарыарка" - со "Спутником". По времени Астаны эти игры начнутся в 19:30 и в 20:00 соответственно.
После 25 игр "Сарыарка" с 48 очками занимает шестое место, а "Торпедо" с 38 баллами идет 14-й из 27 команд. В плей-офф выходят 16 клубов.
Карагандинская "Сарыарка" со счетом 4:1 в Челябинске обыграла "Челмет" и одержала третью подряд победу. С подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
В составе "Сарыарки" на третьей минуте отличился Александр Борисевич, на 13-й - Александр Зубрицкий, на 50-й - Даниил Ердаков, а на 58-й - Айрат Зиазов. Единственную шайбу "Челмета" на 15-й минуте забросил Константин Климонтов.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Нижнем Тагиле уступило "Спутнику" - 1:3. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Автором единственной шайбы "Торпедо" на 34-й минуте стал Владимир Коротков. Интересно, что у "Спутника" в этой игре отличились три игрока с одинаковым именем - Егор: на 19-й минуте - Рожков, на 53-й - Лебедев, а на 60-й пустые ворота поразил Кожевников.
Следующие матчи казахстанских клубов проведут 23 ноября на выезде: "Торпедо" встретится с "Челметом", а "Сарыарка" - со "Спутником". По времени Астаны эти игры начнутся в 19:30 и в 20:00 соответственно.
После 25 игр "Сарыарка" с 48 очками занимает шестое место, а "Торпедо" с 38 баллами идет 14-й из 27 команд. В плей-офф выходят 16 клубов.