Тренер с опытом работы в КХЛ возглавил "Торпедо" из Усть-Каменогорска

В его штаб вошел Ерлан Сагымбаев.
17 ноября 19:34
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Мисхат Фахрутдинов. Фото с официального сайта "Амура"
Россиянин Мисхат Фахрутдинов назначен главным тренером "Торпедо". Об этом объявил официальный сайт усть-каменогорского клуба.
В штаб Фахрутдинова вошли казахстанец Ерлан Сагымбаев и два россиянина - Руслан Ревякин и Владимир Бучельников, который будет работать с вратарями.
59-летний Фахрутдинов уже возглавлял "Торпедо" в сезоне 2015/16. В этом сезоне он работал в "Рязани", а в прошлом году возглавлял "Амур" из КХЛ, но не смог вывести его в плей-офф. Также Фахрутдинов был тренером "Рубина", "Автомобилиста", "Витязя", юниорской сборной России и шведских клубов "Римбо" и "Лидинге".
Напомним, на прошлой неделе "Торпедо" уволило с поста главного тренера россиянина Алексея Ждахина. Вместе с его штабом клуб покинул его соотечественник Сергей Немчинов, занимавший пост директора.
После 22 туров "Торпедо" с 32 баллами занимает 17-е место из 27 команд. Сегодня, 17 ноября, усть-каменогорцы на выезде играют с "Южным Уралом", а затем в гостях встретятся с "Горняком", "Спутником" и "Челметом".
Добавим, что в конце прошлой недели о смене тренера объявила и "Сарыарка": вместо россиянина Александра Соколова был назначен экс-защитник клуба Дмитрий Крамаренко, который является воспитанником карагандинского хоккея.
В штаб Фахрутдинова вошли казахстанец Ерлан Сагымбаев и два россиянина - Руслан Ревякин и Владимир Бучельников, который будет работать с вратарями.
59-летний Фахрутдинов уже возглавлял "Торпедо" в сезоне 2015/16. В этом сезоне он работал в "Рязани", а в прошлом году возглавлял "Амур" из КХЛ, но не смог вывести его в плей-офф. Также Фахрутдинов был тренером "Рубина", "Автомобилиста", "Витязя", юниорской сборной России и шведских клубов "Римбо" и "Лидинге".
Напомним, на прошлой неделе "Торпедо" уволило с поста главного тренера россиянина Алексея Ждахина. Вместе с его штабом клуб покинул его соотечественник Сергей Немчинов, занимавший пост директора.
После 22 туров "Торпедо" с 32 баллами занимает 17-е место из 27 команд. Сегодня, 17 ноября, усть-каменогорцы на выезде играют с "Южным Уралом", а затем в гостях встретятся с "Горняком", "Спутником" и "Челметом".
Добавим, что в конце прошлой недели о смене тренера объявила и "Сарыарка": вместо россиянина Александра Соколова был назначен экс-защитник клуба Дмитрий Крамаренко, который является воспитанником карагандинского хоккея.