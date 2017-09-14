"Сарыарка" обыграла "Торпедо" в казахстанском дерби ВХЛ

Игра прошла в Усть-Каменогорске.
Сегодня 21:28
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Фото пресс-службы "Сарыарки"
Хоккеисты "Торпедо" в овертайме уступили "Сарыарке" в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 1:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Сарыарки" на 50-й в большинстве отличился Айрат Азизов, на что "Торпедо" ответило точный броском Романа Бердников на 57-й. В овертайме победу карагандинцам на пятой минуте принес Олег Ломако.
Стоит отметить, что на 47-й минуте нападающий "Торпедо" Евгений Рымарев не реализовал буллит.
После трех игр "Сарыарка" с шестью очками идет на десятом месте, отставая от группы лидеров на два очка. На 22-й строчке из 27 команд в таблице располагается "Торпедо", которая пока набрало два очка.
Следующий матч "Торпедо" проведет на своем льду 19 сентября, когда примет красноярский "Сокол" - игра начнется в 19:30 по астанинскому времени. Через два дня российская команда в Караганде сыграет с "Сарыаркой".
Игра проходила в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 1:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Сарыарки" на 50-й в большинстве отличился Айрат Азизов, на что "Торпедо" ответило точный броском Романа Бердников на 57-й. В овертайме победу карагандинцам на пятой минуте принес Олег Ломако.
Стоит отметить, что на 47-й минуте нападающий "Торпедо" Евгений Рымарев не реализовал буллит.
После трех игр "Сарыарка" с шестью очками идет на десятом месте, отставая от группы лидеров на два очка. На 22-й строчке из 27 команд в таблице располагается "Торпедо", которая пока набрало два очка.
Следующий матч "Торпедо" проведет на своем льду 19 сентября, когда примет красноярский "Сокол" - игра начнется в 19:30 по астанинскому времени. Через два дня российская команда в Караганде сыграет с "Сарыаркой".