Стала известна причина смерти казахстанской велогонщицы Даны Ахметовой

17-летней казахстанской спортсменке стало плохо во время соревнований.
У 17-летней велосипедистки Даны Ахметовой, погибшей на соревнованиях в Алматы, случился тепловой удар. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили родственники погибшей.
По словам ее брата Амирбека Ахметова, первым плохое состояние девушки заметил ее тренер. Все произошло 23 июня 2017 года.
"Тренер ее остановил, подхватил. Она его не видела, шла на голос. Подъехала скорая помощь, забрала ее. Но потом машина полчаса стояла на финише. После чего ее пересадили в другую скорую, в которой ее увезли в больницу. Три часа она лежала в больнице, сильно стонала. Потом только ее забрали в реанимацию", - рассказал брат погибшей спортсменки.
По его словам, у медиков, которые находились рядом с девушкой на соревнованиях, не было льда, необходимого при тепловом ударе. "Просто ребенок впал в кому, сгорел за минуты. Надо было оказывать первую медицинскую помощь. Это были самые главные минуты", - говорит он.
По словам брата погибшей велосипедистки, ее похоронят в селе Токуши Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Тело доставят на самолете.
Известная велосипедистка Дана Ахметова скончалась 29 июня 2017 года в реанимации седьмой городской больницы Алматы. Она принимала участие в IV Молодежных спортивных играх. Сообщается, что Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан. С 2016 года она числилась в составе спортсменов Центра олимпийской подготовки.
"Дана Ахметова была талантливой и целеустремленной спортсменкой, проявлявшей на соревнованиях огромную волю к победе. С начала сезона она завоевала серебряную медаль в Молодежных играх на шоссе и две бронзовые медали в Молодежных играх на треке. Казахстанская федерация велосипедного спорта выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Даны Ахметовой. Это большая утрата и огромная боль для всего казахстанского велосообщества. Мы скорбим вместе с вами", - отмечается в сообщении Казахстанской федерации велосипедного спорта.