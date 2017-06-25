Стала известна причина смерти казахстанской велогонщицы Даны Ахметовой

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Стала известна причина смерти казахстанской велогонщицы Даны Ахметовой

17-летней казахстанской спортсменке стало плохо во время соревнований.

8 Комментариев
Дана Ахметова. Фото пресс-службы Казахстанской федерации велоспорта
Дана Ахметова. Фото пресс-службы Казахстанской федерации велоспорта

У 17-летней велосипедистки Даны Ахметовой, погибшей на соревнованиях в Алматы, случился тепловой удар. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили родственники погибшей.

По словам ее брата Амирбека Ахметова, первым плохое состояние девушки заметил ее тренер. Все произошло 23 июня 2017 года.

"Тренер ее остановил, подхватил. Она его не видела, шла на голос. Подъехала скорая помощь, забрала ее. Но потом машина полчаса стояла на финише. После чего ее пересадили в другую скорую, в которой ее увезли в больницу. Три часа она лежала в больнице, сильно стонала. Потом только ее забрали в реанимацию", - рассказал брат погибшей спортсменки.

По его словам, у медиков, которые находились рядом с девушкой на соревнованиях, не было льда, необходимого при тепловом ударе. "Просто ребенок впал в кому, сгорел за минуты. Надо было оказывать первую медицинскую помощь. Это были самые главные минуты", - говорит он.

По словам брата погибшей велосипедистки, ее похоронят в селе Токуши Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Тело доставят на самолете.

Известная велосипедистка Дана Ахметова скончалась 29 июня 2017 года в реанимации седьмой городской больницы Алматы. Она принимала участие в IV Молодежных спортивных играх. Сообщается, что Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан. С 2016 года она числилась в составе спортсменов Центра олимпийской подготовки.

"Дана Ахметова была талантливой и целеустремленной спортсменкой, проявлявшей на соревнованиях огромную волю к победе. С начала сезона она завоевала серебряную медаль в Молодежных играх на шоссе и две бронзовые медали в Молодежных играх на треке. Казахстанская федерация велосипедного спорта выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Даны Ахметовой. Это большая утрата и огромная боль для всего казахстанского велосообщества. Мы скорбим вместе с вами", - отмечается в сообщении Казахстанской федерации велосипедного спорта.

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Дюран Дюран Сегодня 11:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
Иманды болсын... Ну и наши врачи, капец короче... Может деньги требовали чтобы положит в реанимацию и ждали пока не заплатят? Помню знакомый рассказывал, что в Алматы его брат попал в аварию. Перелом ноги в нескольких местах. Врач вызывает его и говорит, что надо купить самому аппарат Илизарова а стоит оно 300 000 тенге. Для вас они могут достать за 250 000 тенге. У них говорят нету но, могут достать. А он переломом лежал 2 дня, умирал от боли пока те не принесли деньги. Вот так у нас врачи. На хер такая скорая помощь, где нету ничего, у них только чемодан аптечки и в нем аспирин и уколы для снижения давления... Надо возбудить уголовное дело и наказать врачей, уволить! Я вот знаю. кто на скором работают. Это выпускники медколледжей, молокососы которые даже уколы ставить не умеет. Еще один пример, брат заболел и вызвали скорую аж 4 раза. У него камень в желчном пузыре и он 3 дня ничего не ел и глотал обезболивающие таблетки. Первый раз привезли его в больницу, поставили диагноз и сказали, сдавайте анализы и пусть участковый вас поставят на портал и потом приедете с квотой и мы вас прооперируем)))))). Я им говорю, какой портал, квота придет через 22-3 месяца, вы о чём... А он, мы без квоты не имеем право оперировать! Капец полнейший, человек при смерти а он издевается. Его положили только с четвертого раза, когда я нашел нужных людей и они звонили больницу, не бесплатно конечно... Интересно, если поступить человек с аппендиксом и что, тоже ждать 2-3 месяца квоту?...
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kuan Сегодня 12:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Дюран Дюран,таких случаев много,Я насчет медиков,уехали квалифицированные специалисты, наши многие за счет взяток окончили и получили дипломы. Но если спросить, все скажут что патриоты страны. Как то так, где деньги там не проходит казах myz goi
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Арман Сегодня 12:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 838
Иманды болсын! Такая молодая!
Врачи у нас в КЗ в очередной раз показывают свою профнепригодность!
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Болатбек Бидолда Сегодня 12:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Алғашқы медициналық көмек көрсете алмаса не үшін тұр дәрігер және медбике жауапсыздық ғой!
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A Shok Сегодня 12:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
((иманды болсын карындасымыз
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Шах Ермекулы Сегодня 13:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Иманды боксын! Конечно как всегда врачи. Как моя бабушка покойная говорила: - они не лечат, а колечат!
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Рустам Бейсенбаев Сегодня 13:50
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Иманы салауат болсын ! Здесь не только врачи, федерация тоже отвечает может перегрузили тренеровками молодую спортсменка
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Алимжан Мендибай Сегодня 15:14
Статус: Профи
Рейтинг: 475
Иманды болсын!
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