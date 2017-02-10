FISU решила изменить формат хоккейного турнира Универсиады после победы сборной Казахстана со счетом 22:0

Казахстанцы дошли до финала турнира.
Сегодня 17:50
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай со счетом 22:0 на старте Универсиады-2017
- Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале Универсиады-2017
Фото с сайта almaty2017.com
Международная федерация студенческого спорта (FISU) осталась довольна уровнем хоккея на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, но решила изменить формат турнира, чтобы уровень команд не так сильно различался. Об этом заявил президент FISU Олег Матыцин.
В первый день соревнований мужская сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Китая со счетом 22:0. В финале турнира казахстанские хоккеисты с минимальным счетом уступили россиянам - 0:1.
"Мы были очень рады уровню хоккея, хотя спортсмены по-разному относятся к выступлению на Универсиаде. Уровень финальных матчей достоин крупных событий. Этот турнир показал, что FISU будет менять формулу проведения турнира, потому что слишком разный уровень. Чтобы не было таких счетов 22:0, может быть, нужно создать два дивизиона. Уровень подготовки команд очень высокий, уровень судейства был оценен также высоко, хотя ошибки могли быть, но тем ценнее победа России", - сказал Матыцин, слова которого приводит "Р-Спорт".
В первый день соревнований мужская сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Китая со счетом 22:0. В финале турнира казахстанские хоккеисты с минимальным счетом уступили россиянам - 0:1.
"Мы были очень рады уровню хоккея, хотя спортсмены по-разному относятся к выступлению на Универсиаде. Уровень финальных матчей достоин крупных событий. Этот турнир показал, что FISU будет менять формулу проведения турнира, потому что слишком разный уровень. Чтобы не было таких счетов 22:0, может быть, нужно создать два дивизиона. Уровень подготовки команд очень высокий, уровень судейства был оценен также высоко, хотя ошибки могли быть, но тем ценнее победа России", - сказал Матыцин, слова которого приводит "Р-Спорт".