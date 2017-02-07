Универсиада в Алматы стала самой посещаемой за всю историю зимних Игр - организаторы

Подробностями поделился руководитель департамента билетирования.
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Завершившаяся в Алматы Универсиада-2017 стала самой посещаемой за всю историю проведения зимних Универсиад. Такой информацией с корреспондентом Tengrinews.kz поделился руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев.
"Мы можем сказать, что свыше 230 тысяч человек посетили Универсиаду. Это 117 соревнований на восьми объектах. Международная организация FISU подтвердила, что мы являемся самой посещаемой Универсиадой за всю историю зимних Универсиад", - рассказал Дергачев.
По данным руководителя департамента билетирования, самым посещаемым видом спорта стал хоккей. Матчи посетили свыше 90 тысяч человек. Около 50 тысяч человек следили за соревнованиями по фигурному катанию. Как отметил Дергачев, даже на таких, казалось бы, не очень популярных видах спорта, как керлинг, шорт-трек, трибуны были полностью забиты.
"Средняя заполняемость составила выше 80 процентов. На большинстве мероприятий были аншлаги", - резюмировал представитель дирекции Универсиады.
Напомним, ранее было подсчитано, кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых за медали Универсиады-2017.