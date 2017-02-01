Чем запомнилась церемония закрытия Универсиады-2017 в Алматы

Она проходила на "Алматы Арене".
Сегодня 21:26
Ссылки по теме:
- В Алматы прошла церемония закрытия Универсиады-2017
- Универсиада-2017 в Алматы официально закрыта
- Назарбаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде в Алматы
Фото Vesti.kz
Зимняя Универсиада-2017 в Алматы завершился красочной церемонией закрытия. Подробный репортаж о заключительном аккорде соревнования подготовил корреспондент Vesti.kz.
Церемонии закрытия порадовала своими яркими красками и молодежным антуражем. Собравшиеся в ледовом дворце "Алматы Арена" с удовольствием приветствовали спортсменов парадным маршем прошедших под громкие аплодисменты.
В масштабном шествии приняли участие более 1500 спортсменов из 57 стран. Сборная Канады очень эффектно поблагодарили всех, продемонстрировав плакат "Алматы, спасибо", а французы станцевали зажигательный танец для зрителей.
Примечательно, что большинство спортсменов старается запечатлеть этот важный момент, делая селфи и фото прямо во время парада, а также снимая видео и делая онлайн-трансляции. Многие стараются сфотографировать спортсменов из других стран, с которыми, несомненно, успели и посоперничать, и подружиться.
Праздничный вечер начался с музыкальная постановка "Тайны великой степи" - симбиоз фолка, этно и рока. Народная песня из репертуара Ардак Балажановой под аккомпанемент популярной группы "Улытау" и легендарной Джамили Серкебаевой. Общий фон создавала команда из 150 барабанщиков.
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин официально объявивил Универсиаду закрытой. Следом аким Алматы Бауржан Байбек передал флаг FISU мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову.
Самым знаковым моментом вечера стало то, что устроители вечера поблагодарили волонтеров Универсиады за их непомерный вклад в событие, их помощь. Три тысячи человек приняли участие в Универсиаде в качестве волонтеров из 20 стран. Они внесли свой вклад в успешной проведение игр. Персонально поблагодарили волонтера Серика - инвалида первой группы.
В заключительной части вечера Красноярск представил свою визитную карточку - шоу-программу. Сначала красноярцы продемонстрировали танец северного народа, а затем на сцену вышла певица в наряде Снежной королевы. Наряд певицы составил высоту несколько метров, вокруг нее кружили фигуристы.
На десерт гостей ледового дворца развлекли звезды казахстанской эстрады.
Фото Владимира Дмитриева©
Церемонии закрытия порадовала своими яркими красками и молодежным антуражем. Собравшиеся в ледовом дворце "Алматы Арена" с удовольствием приветствовали спортсменов парадным маршем прошедших под громкие аплодисменты.
В масштабном шествии приняли участие более 1500 спортсменов из 57 стран. Сборная Канады очень эффектно поблагодарили всех, продемонстрировав плакат "Алматы, спасибо", а французы станцевали зажигательный танец для зрителей.
Примечательно, что большинство спортсменов старается запечатлеть этот важный момент, делая селфи и фото прямо во время парада, а также снимая видео и делая онлайн-трансляции. Многие стараются сфотографировать спортсменов из других стран, с которыми, несомненно, успели и посоперничать, и подружиться.
Праздничный вечер начался с музыкальная постановка "Тайны великой степи" - симбиоз фолка, этно и рока. Народная песня из репертуара Ардак Балажановой под аккомпанемент популярной группы "Улытау" и легендарной Джамили Серкебаевой. Общий фон создавала команда из 150 барабанщиков.
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин официально объявивил Универсиаду закрытой. Следом аким Алматы Бауржан Байбек передал флаг FISU мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову.
Самым знаковым моментом вечера стало то, что устроители вечера поблагодарили волонтеров Универсиады за их непомерный вклад в событие, их помощь. Три тысячи человек приняли участие в Универсиаде в качестве волонтеров из 20 стран. Они внесли свой вклад в успешной проведение игр. Персонально поблагодарили волонтера Серика - инвалида первой группы.
В заключительной части вечера Красноярск представил свою визитную карточку - шоу-программу. Сначала красноярцы продемонстрировали танец северного народа, а затем на сцену вышла певица в наряде Снежной королевы. Наряд певицы составил высоту несколько метров, вокруг нее кружили фигуристы.
На десерт гостей ледового дворца развлекли звезды казахстанской эстрады.
Фото Владимира Дмитриева©