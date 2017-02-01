В Алматы прошла церемония закрытия Универсиады-2017

Соревнования проходили с 29 января по 8 февраля.
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Фото Владимира Дмитриева©
В Алматы прошла официальная церемония закрытия Универсиады-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
Шоу, которое длилось 1 час и 22 минуты, проходило на "Алматы Арене". В нем приняли участие звезды казахстанской эстрады, официальные лица и участники Универсиады.
С официальным словом перед зрителями и участниками соревнований выступили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Последний объявил об официальном завершении Универсиады-2017.
"Уникальная атмосфера сделала Универсиаду в Алматы особенной. Никогда в истории Универсиад мы не встречали такой гостеприимной аудитории, полной энтузиазма", - сказал Матыцин.
В ходе церемонии закрытия аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг FISU Эдхаму Акбулатову - мэру Красноярска, который примет следующую зимнюю Универсиаду в 2019 году.
В ходе церемонии закрытия также прошел традиционный парад спортсменов-участников.
Фото Владимира Дмитриева©
Напомним, Универсиада в Алматы проходила с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 1604 спортсмена из 56 стран.
Все новости Универсиады-2017
Шоу, которое длилось 1 час и 22 минуты, проходило на "Алматы Арене". В нем приняли участие звезды казахстанской эстрады, официальные лица и участники Универсиады.
С официальным словом перед зрителями и участниками соревнований выступили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Последний объявил об официальном завершении Универсиады-2017.
"Уникальная атмосфера сделала Универсиаду в Алматы особенной. Никогда в истории Универсиад мы не встречали такой гостеприимной аудитории, полной энтузиазма", - сказал Матыцин.
В ходе церемонии закрытия аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг FISU Эдхаму Акбулатову - мэру Красноярска, который примет следующую зимнюю Универсиаду в 2019 году.
В ходе церемонии закрытия также прошел традиционный парад спортсменов-участников.
Фото Владимира Дмитриева©
Напомним, Универсиада в Алматы проходила с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 1604 спортсмена из 56 стран.
Все новости Универсиады-2017