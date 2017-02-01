Универсиада-2017 в Алматы официально закрыта

Следующие студенческие Игры пройдут в Красноярске.
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Фото с сайта almaty2017.com
В Алматы в эти минуты проходит торжественная церемония закрытия 28-й зимней Универсиады-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
С официальным словом перед зрителями и участниками соревнований выступили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Последний объявил об официальном завершении Универсиады-2017.
В ходе церемонии закрытия аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг FISU Эдхаму Акбулатову - мэру Красноярска, который примет следующую зимнюю Универсиаду в 2019 году.
Само шоу церемонии закрытия продолжается на "Алматы Арене". В прямом эфире его показывают телеканалы "Казахстан", "Хабар" и KazSport.
Напомним, Универсиада в Алматы проходила с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 1604 спортсмена из 56 стран.
С официальным словом перед зрителями и участниками соревнований выступили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Последний объявил об официальном завершении Универсиады-2017.
В ходе церемонии закрытия аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг FISU Эдхаму Акбулатову - мэру Красноярска, который примет следующую зимнюю Универсиаду в 2019 году.
Само шоу церемонии закрытия продолжается на "Алматы Арене". В прямом эфире его показывают телеканалы "Казахстан", "Хабар" и KazSport.
Напомним, Универсиада в Алматы проходила с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 1604 спортсмена из 56 стран.