Тренер сборной Казахстана по хоккею назвал причины поражения в финале Универсиады

Казахстан пропустил от России одну безответную шайбу.
Сегодня 18:15
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Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Главный тренер мужской студенческой сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин прокомментировал поражение от команды России в финале домашней Универсиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Финал напряженный, две равные, хорошие команды. Где-то допустили на одну ошибку больше, ну и они свежее были. Они реализовали моменты, мы - нет. Не забили, сами виноваты. У нас хороший вратарь, хорошее нападение, но в обороне немного уступаем. Итог судится после финала, и результат тот, что есть", - сказал Старыгин на пресс-конференции после матча.
Напомним, в финале Универсиады-2017 в Алматы казахстанские хоккеисты проиграли России со счетом 0:1.