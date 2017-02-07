10 самых успешных казахстанских спортсменов на Универсиаде-2017

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Интер 1:0
Рома Фиорентина 4:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Кайрат Сплит РНК 0:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 09:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Актобе (U-21) Жетысу
Актобе Тосно
Иртыш Ом Экибастуз
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Астана Железничар
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Атырау Чихура
Акжайык Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз
Шахтер Академия Пандев
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 11:00
Таиланд Казахстан 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 09:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2016?

10 самых успешных казахстанских спортсменов на Универсиаде-2017

На счету сборной 36 медалей.

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Денис Тен. Фото с сайта almaty2017.com
Денис Тен. Фото с сайта almaty2017.com
Вот и завершилась 28-я зимняя Универсиада в Алматы. Она стала самой успешной в истории для сборной Казахстана. На соревнованиях, проходивших в период с 29 января по 8 февраля, наши спортсмены завоевали 36 медалей. Vesti.kz решил составить десятку самых успешных представителей казахстанской делегации.

Денис Тен

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи уверенно выиграл "золото" на домашней зимней Универсиаде. Уже по итогам короткой программы он лидировал с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172,06 балла. По сумме двух программ он набрал 266,97 балла и занял первое место. Как заявил после выступления Тен, это была репетиция перед Олимпиадой.

Иван Люфт



Невероятные морально-волевые качества позволили казахстанскому лыжнику выиграть "золото" в лыжном спринте. При этом он попал в финал как "лаки лузер", но в решающем забеге сумел придти первым. После небольшого отдыха в родном Усть-Каменогорске Люфт отправится на чемпионат мира в Финляндию.

Дмитрий Рейхерд



Для 28-летнего казахстанского фристайлиста Дмитрия Рейхерда домашняя Универсиада стала последней в карьере. Ведь по возрасту он не сможет участвовать в следующих студенческих играх. И заключительный турнир он провел успешно, завоевав две золотые медали в могуле и паралельном могуле.

Юлия Галышева



Одна из главных надежд Универсиады оправдала свой высокий статус и добилась побед в двух дисциплинах могул и паралельный могул. Стоит отметить, что на прошлой Универсиаде-2015 в испанской Гранаде она так же была лучшей в обеих дисциплинах.

Галина Вишневская



Казахстанская биатлонистка завоевала два "золота" в индивидуальной гонке на 7,5 километра и масс-старте на 12,5 километров. Также она выиграла серебряные медали в смешанной командной эстафете и индивидуальной гонке на 15 километров. 

Денис Никиша



Казахстанец завоевал три бронзовые медали на дистанциях 500 и 1000 метров, а так же в командной эстафете на 5000 метров. Стоит отметить, что неплохо выступила и женская сборная на эстафете на 3000 метров, сенсационно выиграв бронзовые медали соревнования.

Алина Райкова



Казахстанская биатлонистка стала автором первой золотой медали на Зимней Универсиаде для нашей команды. На индивидуальной гонке на 15 километров она обошла свою напарницу по сборной Галину Вишневскую. К сожалению, на остальных стартах побороться за медали ей не удалось.

Анна Шевченко



Больше всего наград в копилку сборной заработала лыжница Анна Шевченко. Ей удалось завоевать "серебро" в командной эстафете на 15 километров и три "бронзы" в спринте, индивидуальной гонке на 5 километров и гонке преследования. Самым значимым успехом стало "золото" в смешанной командной гонке в паре с Олжасом Климиным

Жанбота Алдабергенова



Казахстанская фристайлистка завоевала одну золотую в паре с Багланом Инкарбеком в командных соревнованиях и одну бронзовую медаль в личном зачете. Сразу по завершении состязаний спортсменка отправилась в родной Шымкент. После небольшого перерыва, она начнет подготовку к этапам Кубка Мира.

Сергей Кудрявцев



Вратарь мужской хоккейной сборной Казахстана стал одним из лучших в команде. На его счету четыре матча и всего две пропущенные шайбы. К сожалению, одна из них случилась в финальном матче против сборной России, что привело к тому, что казахстанская команда третий раз подряд стала серебряным призером турнира.

Вы можете принять участие в опросе и назвать лучшего казахстанского спортсмена на Универсиаде-2017. Проголосовать можно здесь и с главной страницы сайта. 

Все новости Универсиады-2017


В материале использованы фотографии с сайта almaty2017.com
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