Анонс дня, 8 февраля. Финал Казахстан - Россия в хоккее и закрытие Универсиады-2017

Также в лыжных гонках у мужчин состоится масс-старт.
Сегодня 22:00
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Фото с сайта almaty2017.com
Завтра, 8 февраля, состоятся последние соревнования в рамках Универсиады-2017 в Алматы. Зрителей ожидает финал мужского хоккея с шайбой и масс-старт у мужчин-лыжников, а вечером пройдет официальная церемония закрытия соревнований.
Ниже можно ознакомиться с подробным расписанием заключительного дня от Vesti.kz.
Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);
Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;
Кто: Канада - Чехия
Во сколько: Начало в 11:00 ("Хабар")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:
Кто: Казахстан - Россия
Во сколько: Начало в 15:00 ("Хабар")
19:00 - Церемония закрытия Универсиады-2017 ("Казахстан" и "Хабар")
Примечание
Лыжные гонки пройдут на ЛБТ "Алатау". Мужской хоккей состоится на "Халык Арене". Закрытие Универсиады-2017 можно будет увидеть на "Алматы Арене".
Для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что сегодня, 7 февраля, казахстанские спортсмены отметились тремя бронзовыми медалями в шорт-треке, "золотом", "серебром" и "бронзой" в биатлоне, а также "бронзой" в лыжных гонках.
Ниже можно ознакомиться с подробным расписанием заключительного дня от Vesti.kz.
Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);
Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;
Кто: Канада - Чехия
Во сколько: Начало в 11:00 ("Хабар")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:
Кто: Казахстан - Россия
Во сколько: Начало в 15:00 ("Хабар")
19:00 - Церемония закрытия Универсиады-2017 ("Казахстан" и "Хабар")
Примечание
Лыжные гонки пройдут на ЛБТ "Алатау". Мужской хоккей состоится на "Халык Арене". Закрытие Универсиады-2017 можно будет увидеть на "Алматы Арене".
Для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что сегодня, 7 февраля, казахстанские спортсмены отметились тремя бронзовыми медалями в шорт-треке, "золотом", "серебром" и "бронзой" в биатлоне, а также "бронзой" в лыжных гонках.