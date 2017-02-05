В Алматы перекроют дороги в связи с закрытием Универсиады

При этом введут специальные маршруты для доставки зрителей на арены.
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Полиция Алматы информирует о корректировках в дорожном движении в период церемонии закрытия Универсиады-2017, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
8 января с 13:00 часов до окончания церемонии закрытия Игр будет перекрыто дорожное движение по улице Момышулы от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара в обоих направлениях. ДВД города призывает горожан заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения и соблюдать правила дорожного движения.
"Акимат Алматы сообщает, что в день закрытия Универсиады, 8 февраля, будут организованы дополнительные маршруты для доставки зрителей и гостей на стадион "Алматы Арена". Специальный транспорт будет осуществлять транспортное обслуживание из двух точек города, автобусы будут выставлены на точки отправления с 15:00-17:30 часов, и по завершении церемонии закрытия зрители будут доставлены на исходные точки: Центральный стадион - ЛД "Алматы Арена", площадь "Астана" (КБТУ) - ЛД "Алматы Арена", - проинформировали в пресс-службе ДВД, отмечая, что стоимость проезда составит 100 тенге в один конец.
С 29 января по 8 февраля в Алматы проходят международные студенческие зимние игры Универсиада-2017. Прибывших зарубежных спортсменов разместили в Атлетической деревне. К слову, она была построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр, по аналогии с олимпийскими деревнями. Честь Казахстана на Универсиаде защищали более 170 спортсменов в 12 видах спорта.