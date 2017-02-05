"Хотел показать всем, что американцы - веселый народ". Как тренер сборной США зажег на Универсиаде

Он поделился впечатлениями от Универсиады.
Вчера 23:40
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Морган Брайан. Фото Vesti.kz
Автором зажигательного танца в прямом эфире хоккейного матча зимней Универсиады-2017 стал тренер сборной США по техническим вопросам Морган Брайан, передает корреспондент Vesti.kz.
- Мы часто устраиваем такие веселые перформансы. Очень хотелось показать всем, кто был на арене, что американцы веселый народ - отметил Брайн.
- Как вам в Алматы?
- Все прекрасно у вас. Мне все нравится. Люди очень общительные и мне нравится, та атмосфера, которая ощущается на вашем соревновании. Я посетил соревнования Универсиады в Испании и Италии. В Казахстане очень хорошие объекты построили и все соревнования проходит на неплохом уровне. Кстати, главный тренер нашей команды является поклонником Геннадия Головкина и следит за всеми его поединками.
После беседы экстравагантный тренер с удовольствием согласился выступить на бис и вместе с волонтерами продемонстрировал свои танцевальные данные.
Напомним, экстравагантный танец тренера поднял настроение собравшимся на матче сборных США и Китая на "Халык Арене".
Ранее главный тренер студенческой сборной США по хоккею Шон Хоган подвел итоги выступления своей команды на Универсиаде-2017 и отметил, что является фанатом боксера-профессионала Геннадия Головкина.
- Мы часто устраиваем такие веселые перформансы. Очень хотелось показать всем, кто был на арене, что американцы веселый народ - отметил Брайн.
- Как вам в Алматы?
- Все прекрасно у вас. Мне все нравится. Люди очень общительные и мне нравится, та атмосфера, которая ощущается на вашем соревновании. Я посетил соревнования Универсиады в Испании и Италии. В Казахстане очень хорошие объекты построили и все соревнования проходит на неплохом уровне. Кстати, главный тренер нашей команды является поклонником Геннадия Головкина и следит за всеми его поединками.
После беседы экстравагантный тренер с удовольствием согласился выступить на бис и вместе с волонтерами продемонстрировал свои танцевальные данные.
Напомним, экстравагантный танец тренера поднял настроение собравшимся на матче сборных США и Китая на "Халык Арене".
Ранее главный тренер студенческой сборной США по хоккею Шон Хоган подвел итоги выступления своей команды на Универсиаде-2017 и отметил, что является фанатом боксера-профессионала Геннадия Головкина.