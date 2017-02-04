Американский тренер по хоккею назвал Геннадия Головкина своим самым любимым боксером

Вместе со своей командой он участвовал в Универсиаде в Алматы.
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Шон Хоган. Фото с официального сайта Унивресиады-2017
Главный тренер студенческой сборной США по хоккею Шон Хоган подвел итоги выступления своей команды на Универсиаде-2017 в Алматы.
Его команда заняла на турнире девятое место. Американцы потерпели два поражения на групповом этапе, лишившись шансов на медали. После этого команда выиграла три матча подряд.
- Не скажу, что мы довольны итоговым девятым местом. Но для меня как тренера это был неоценимый опыт. Кроме того, нам здесь все понравилось. Когда мы только приехали на арену, игроки сказали "Вау, это же новый стадион!" - вспоминает Хоган в интервью официальному сайту Универсиады-2017.
- Честно говоря, казахстанские болельщики ожидали более успешного выступления от команды США.
- Нас сильно подкосила игра с Канадой, а затем мы уступили сильной сборной Словакии. Тем не менее мы старались выступить как можно лучше.
Вообще студенческий хоккей в США развит. В студенческих лигах Америки выступают 60 коллективов.
- Как Вы думаете, кто выиграет хоккейный турнир Универсиады?
- Три команды претендуют на первое место - это Казахстан, Россия и Канада. Но у Казахстана шансов больше всего. У вас потрясающая сборная, укомплектованная сильными игроками.
- Какие впечатления увезете с собой в Америку?
- Скажу, что я участвовал в трех Универсиадах, и студенческие Игры в Алматы оказались самыми лучшими. Мне запомнятся люди - очень дружелюбные и приятные. А еще мой самый любимый боксер - Геннадий Головкин (улыбается).
Добавим, что завтра, 7 февраля, состоятся полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира. В 16:30 по времени Астаны стартует встреча Россия - Канада, а в 19:30 на лед "Халык Арены" выйдут Казахстан и Чехия.
Все новости Универсиады-2017
Его команда заняла на турнире девятое место. Американцы потерпели два поражения на групповом этапе, лишившись шансов на медали. После этого команда выиграла три матча подряд.
- Не скажу, что мы довольны итоговым девятым местом. Но для меня как тренера это был неоценимый опыт. Кроме того, нам здесь все понравилось. Когда мы только приехали на арену, игроки сказали "Вау, это же новый стадион!" - вспоминает Хоган в интервью официальному сайту Универсиады-2017.
- Честно говоря, казахстанские болельщики ожидали более успешного выступления от команды США.
- Нас сильно подкосила игра с Канадой, а затем мы уступили сильной сборной Словакии. Тем не менее мы старались выступить как можно лучше.
Вообще студенческий хоккей в США развит. В студенческих лигах Америки выступают 60 коллективов.
- Как Вы думаете, кто выиграет хоккейный турнир Универсиады?
- Три команды претендуют на первое место - это Казахстан, Россия и Канада. Но у Казахстана шансов больше всего. У вас потрясающая сборная, укомплектованная сильными игроками.
- Какие впечатления увезете с собой в Америку?
- Скажу, что я участвовал в трех Универсиадах, и студенческие Игры в Алматы оказались самыми лучшими. Мне запомнятся люди - очень дружелюбные и приятные. А еще мой самый любимый боксер - Геннадий Головкин (улыбается).
Добавим, что завтра, 7 февраля, состоятся полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира. В 16:30 по времени Астаны стартует встреча Россия - Канада, а в 19:30 на лед "Халык Арены" выйдут Казахстан и Чехия.
Все новости Универсиады-2017