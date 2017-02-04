Не понял, почему не было повторного старта - шорт-трекист Никиша о финале Универсиады-2017

В решающем забеге на казахстанском спортсмене были нарушены правила.
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Денис Никиша. Фото almaty2017.com
Бронзовый призер зимней Универсиады-2017 по шорт-треку Денис Никиша прокомментировал корреспонденту Vesti.kz скандальный эпизод с падением в финальном забеге на 500 метров.
- Мы не знаем, как описать эту ситуацию. Когда я встал, не понял, почему не было повторного старта. Для меня это был шок. Дисквалификацию получил только китайский спортсмен, но нам никто не сказал, за что он наказан. С моей точки зрения дисквалификацию заработал корейский спортсмен. С ним произошел первый толчок. Второй раз меня задел китайский спортсмен, - сказал Никиша.
- Виноват корейский спортсмен?
- Я думаю, да. Он сзади меня подтолкнул, а из-за того, что впереди был китаец - я в итоге упал.
- Протест подавать не думали?
- Нет, решение судей уже не оспоришь.
- Вы продолжили борьбу, несмотря на падение.
- Я сразу оценил ситуацию. Понимал, что три спортсмена остались на забеге, и возможно, один из них получит дисквалификацию. Тогда я собрался и продолжил бежать и в итоге стал третьим.
- Впереди еще есть соревнования, можно ли ожидать медалей? Как настрой?
- У нас очень сильная команда по эстафете. Мы уже были призерами Кубка Мира. Борьба будет и мы рассчитываем на "золото".
Напомним, на первых метрах забега Никишу толкнул один из соперников. Казахстанец упал, но быстро поднялся и продолжил гонку. Из-за дисквалификации китайского спортсмена Чена Гуана казахстанец стал бронзовым призером забега на 500 метров, а Абзал Ажгалиев заработал "серебро". Победителем же стал корейский спортсмен Ким До Киом.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
- Мы не знаем, как описать эту ситуацию. Когда я встал, не понял, почему не было повторного старта. Для меня это был шок. Дисквалификацию получил только китайский спортсмен, но нам никто не сказал, за что он наказан. С моей точки зрения дисквалификацию заработал корейский спортсмен. С ним произошел первый толчок. Второй раз меня задел китайский спортсмен, - сказал Никиша.
- Виноват корейский спортсмен?
- Я думаю, да. Он сзади меня подтолкнул, а из-за того, что впереди был китаец - я в итоге упал.
- Протест подавать не думали?
- Нет, решение судей уже не оспоришь.
- Вы продолжили борьбу, несмотря на падение.
- Я сразу оценил ситуацию. Понимал, что три спортсмена остались на забеге, и возможно, один из них получит дисквалификацию. Тогда я собрался и продолжил бежать и в итоге стал третьим.
- Впереди еще есть соревнования, можно ли ожидать медалей? Как настрой?
- У нас очень сильная команда по эстафете. Мы уже были призерами Кубка Мира. Борьба будет и мы рассчитываем на "золото".
Напомним, на первых метрах забега Никишу толкнул один из соперников. Казахстанец упал, но быстро поднялся и продолжил гонку. Из-за дисквалификации китайского спортсмена Чена Гуана казахстанец стал бронзовым призером забега на 500 метров, а Абзал Ажгалиев заработал "серебро". Победителем же стал корейский спортсмен Ким До Киом.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.