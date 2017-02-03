Видео "золотого" выступления Дениса Тена на Универсиаде-2017

Казахстанскому фигуристу не было равных и в произвольной программе.
Вчера 21:59
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Фото с сайта almaty2017.com
Представляем вашему вниманию видеозапись выступления казахстанского фигуриста Дениса Тена в произвольной программе, которое принесло ему золотую медаль зимней Универсиады-2017, которая проходит в Алматы.
Тен выиграл "золото", набрав по сумме двух упражнений 266,97 балла. "Серебро" досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а "бронза" - Александру Майорову из Швеции (246,56).
Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев занял 12-е место с результатом 204,23 балла.
Тен выиграл "золото", набрав по сумме двух упражнений 266,97 балла. "Серебро" досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а "бронза" - Александру Майорову из Швеции (246,56).
Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев занял 12-е место с результатом 204,23 балла.