Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока в матче с Чехией на Универсиаде-2017

Его команда завершила групповой этап без поражений и пропущенных шайб.
Вчера 22:36
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Фото с сайта almaty2017.com
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин подвел итоги матча с Чехией на Универсиаде-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы А завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Это позволило Казахстану выйти в плей-офф с первого места.
"Поздравляю всех с победой! Это был самый напряженный матч на турнире, особенно в первом периоде. Ребята поначалу нервничали и ошибались, поэтому в перерыве мы напомнили им о задаче на матч. Все, что требовалось, они выполнили на льду, выложились и получили такой результат.
Лучший игрок матча - это сборная Казахстана! А у чехов на высоте сыграл вратарь. Сейчас начинается плей-офф, будут напряженные матчи, будем стараться", - сказал Старыгин.
Отметим, что сборная Казахстана завершила групповой этап с тремя крупными победами и без пропущенных шайб. До Чехии команда Старыгина разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0).
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Игра группы А завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Это позволило Казахстану выйти в плей-офф с первого места.
"Поздравляю всех с победой! Это был самый напряженный матч на турнире, особенно в первом периоде. Ребята поначалу нервничали и ошибались, поэтому в перерыве мы напомнили им о задаче на матч. Все, что требовалось, они выполнили на льду, выложились и получили такой результат.
Лучший игрок матча - это сборная Казахстана! А у чехов на высоте сыграл вратарь. Сейчас начинается плей-офф, будут напряженные матчи, будем стараться", - сказал Старыгин.
Отметим, что сборная Казахстана завершила групповой этап с тремя крупными победами и без пропущенных шайб. До Чехии команда Старыгина разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0).
Все новости Универсиады