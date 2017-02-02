Сборная Казахстана по хоккею разгромила Чехию и c первого места вышла в плей-офф Универсиады-2017

Хозяева турнира закончили групповой этап без пропущенных шайб.
Вчера 21:50
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Фото с сайта almaty2017.com
Мужская сборная Казахстана крупно победила Чехию в заключительном матче группового этапа Универсиады в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, на "Халык Арене" и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.
Дубль у сборной Казахстана оформили Константин Савенков (16-я и 41-я минуты) и Артем Бурделев (24 и 53 - в большинстве), Дмитрий Гренц (25), Никита Михайлис (37, в большинстве), Антон Петров (51, в меньшинстве) и Кирилл Савицкий (52).
Ранее сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0). Команда Сергея Старыгина набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места, не пропустив при этом ни одной шайбы в свои ворота.
Все новости Универсиады
Игра проходила сегодня, 3 февраля, на "Халык Арене" и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.
Дубль у сборной Казахстана оформили Константин Савенков (16-я и 41-я минуты) и Артем Бурделев (24 и 53 - в большинстве), Дмитрий Гренц (25), Никита Михайлис (37, в большинстве), Антон Петров (51, в меньшинстве) и Кирилл Савицкий (52).
Ранее сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0). Команда Сергея Старыгина набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места, не пропустив при этом ни одной шайбы в свои ворота.
Все новости Универсиады