Букмекеры сделали прогноз на хоккейный матч Казахстан - Чехия на Универсиаде-2017

В этой игре определится победитель группы А.
Сегодня 16:50
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 3 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч на Универсиаде-2017 в Алматы.
Соперником хозяев турнира станет Чехия. Матч начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет "Хабар". Посмотреть эту игру можно здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz в предстоящем матче считает фаворитом Казахстан. На победу хозяев в основное время предлагается коэффициент 1.30, на ничью - 5.60, а на победу Чехии - 6.30.
В матче Казахстан - Чехия определится победитель группы А. У обеих команд по шесть очков, но казахстанцы стоят выше по дополнительным показателям.
Интересно, что обе команды пока не пропускали на турнире. Сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0), а Чехия забросила 15 шайб китайцам (15:0) и пять - шведам (5:0).
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Все новости Универсиады
Соперником хозяев турнира станет Чехия. Матч начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет "Хабар". Посмотреть эту игру можно здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz в предстоящем матче считает фаворитом Казахстан. На победу хозяев в основное время предлагается коэффициент 1.30, на ничью - 5.60, а на победу Чехии - 6.30.
В матче Казахстан - Чехия определится победитель группы А. У обеих команд по шесть очков, но казахстанцы стоят выше по дополнительным показателям.
Интересно, что обе команды пока не пропускали на турнире. Сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0), а Чехия забросила 15 шайб китайцам (15:0) и пять - шведам (5:0).
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Все новости Универсиады