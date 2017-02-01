Как казахстанские хоккеистки должны сыграть с Канадой, чтобы продолжить борьбу за медали Универсиады-2017

Начало решающего поединка в 20:00 по времени Астаны.
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Сегодня, 1 февраля, женская сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч группового раунда Универсиады-2017 с командой Канады. Для продолжения борьбы за медали отечественная дружина должна выигрывать этот поединок. Корреспондент Vesti.kz разобрался, кто выйдет в плей-офф хоккейного турнира.
После двух игр казахстанские хоккеистки набрали три очка: разгромили британок (11:0) и проиграли китаянкам (1:4). В свою очередь канадки обыграли и китаянок (9:1), и британок (14:0). Что касается посланниц Китая, то после поражения Канаде и победы над казахстанками они крупно победили Великобританию - 12:0.
Таким образом, казахстанским игрокам обязательно нужно обыгрывать команду Канады, и делать это как можно крупнее. На текущий момент у североамериканской команды разница забитых и пропущенных шайб "+22", а с прямым конкурентом Китаем - "+8". У Китая - "+7" и "-6". У казахстанок общий баланс положительный (+8), но сыграли они только с Китаем (-3). Выходит, отечественной дружине нужна победа с разницей в пять и больше шайб.
Напомним, заключительный поединок группового раунда женского хоккейного турнира в группе "А" начнется в 20:00. Медальный зачет Универсиады-2017 в Алматы выглядит следующим образом - Казахстан с двумя золотыми медалями идет вторым, уступая только России.
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