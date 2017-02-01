Роман Креч не смог завоевать медаль на Универсиаде в Алматы на 500-метровке

Также на старт вышли еще трое казахстанцев.
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Лидер мужской сборной Казахстана по конькобежному спорту Роман Креч не смог завоевать медаль на зимней Универсиаде в Алматы на дистанции 500 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой попытке Креч показал время 36.002 секунды и стал лишь девятым. А во втором забеге казахстанец пробежал 500-метровку за 35.72 секунды, став седьмым. В итоге Креч в сумме двух забегов набрал 71.72 и стал седьмым.
Также на старт 500-метровки вышли еще трое казахстанцев. Артем Крикунов стал девятым (72.24), Станислав Палкин - 12-м (72.62), а Дарсиль Эссамамбо - 13-м (72.75).
Напомним, на данный момент в активе Казахстана восемь медалей, из которых две золотые. В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана занимает второе место, уступая только России. Ознакомиться с ним можно здесь.