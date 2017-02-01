Чувствую себя на "Шымбулаке" так же удобно, как на лучших мировых спортивных объектах - Галышева

Казахстанские фристайлисты первыми опробовали трассу.
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На правах принимающей стороны одними из первых трассу для фристайла Универсиады-2017 на "Шымбулаке" опробовали казахстанские спортсмены. Юлия Галышева рассказала о впечатлениях от трассы и своих ожиданиях, сообщает официальный сайт соревнований.
- Мы знаем, что после этапов Кубка мира Вы прибыли из Канады в Алматы только 31 января. Успели привыкнуть к смене часовых поясов?
- Честно говоря, хочется спать. В Канаде сейчас ночь, нас "срубает с ног". Главное, побороть себя до вечера, тогда успеем восстановиться к завтрашнему дню.
- Как оцените для себя официальную тренировку?
- Из десяти баллов примерно на восемь. Сегодня была очень плохая видимость на трассе. К тому же у нас до старта Универсиады было меньше официальных тренировок, нежели перед этапами Кубка мира. Все спортсмены были удивлены этому, тем не менее они остались довольны тем, как построена трасса. Сейчас мы находимся в середине сезона, форма на пике. Чувствую себя хорошо, готова к Универсиаде и к следующим соревнованиям, которые будут после.
- А как Вам само состояние трассы на "Шымбулаке"?
- Снег хороший, в меру жесткий, в меру мягкий, вся проблема в низкой видимости. Я скажу больше. Наша трасса по ощущениям ничем не отличается от мировых, чувствую себя на "Шымбулаке" так же удобно, как на лучших мировых спортивных объектах, все на уровне. Трамплины у нас немного больше обычных, но на каждом спортивном объекте их по-разному строят. А сами могулы, то есть бугры на трассе, снег подготовлены идеально.
- Какой настрой на Универсиаду?
-То, что я выступаю на родине, безусловно придает мне сил, эти ощущения я уже испытывала, когда были Азиатские игры в 2011 году. Очень приятно, когда родные болельщики приходят за тебя поболеть, кричат, поддерживают. Надеюсь, что зрители доберутся до нашей трассы и окажут нам хорошую поддержку.