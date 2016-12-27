Школьникам Алматы ввели каникулы из-за Универсиады-2017

Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля.

Школьникам Алматы ввели каникулы из-за Универсиады, сообщает Tengrinews.kz.

"До Всемирной Универсиады в Алматы остаются считанные дни, южная столица находится в режиме максимальной подготовки к этому крупнейшему событию года. Касается это и сферы образования, в частности, в связи с проведением Универсиады принято решение о введении дополнительных каникул для учащихся школ Алматы с 30 января по 8 февраля", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что во всех странах в период подобных крупных международных значимых соревнований принимаются аналогичные меры для того, чтобы местные школьники могли найти время для посещения соревнований, приобщаться к здоровому образу жизни, популяризировать спорт, ощутить свою причастность к происходящему.

При этом в Управлении образования Алматы сообщили, что эти дополнительные каникулы никак не отразятся на праздничных днях Наурыз мейрамы - 21, 22, 23 марта алматинские школьники будут отдыхать, как и все казахстанские школьники. С 24 марта по 1 апреля школьники продолжат учебу и 1 же апреля им будут выставлены четвертные оценки. 4 апреля стартует 4-я учебная четверть.

Изменение в графике занятий вузов и колледжей Алматы не коснется. Напомним, что Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля 2017 года.