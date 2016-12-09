Телеканалы Eurosport в прямом эфире покажут Универсиаду-2017

Соревнования пройдут в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

Сегодня 13:36 Tweet

Фото с сайта almaty.tv

С 29 января по 8 февраля 2017 года в Алматы пройдет 28-ая Всемирная зимняя Универсиада. Каналы Eurosport 1 и Eurosport 2 будут освещать события соревнований в прямом эфире с 30 января, говорится в пресс-релизе.



Зрители смогут увидеть соревнования по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, фигурному катанию, горным лыжам, сноуборду и фристайлу.



В заключительные дни Универсиады телеканалы также покажут решающие матчи мужского хоккейного турнира - полуфиналы и финал. В общей сложности зрителей ждут около 30 часов прямых трансляций, а разобраться во всех тонкостях и спорных моментах соревнований болельщикам помогут известные и опытные комментаторы - Андрей Романов, Всеволод Соловьев, Владимир Андреев, Андрей Кондрашов, Антон Кучеров, Антон Лалабеков, Виталий Магранов, Андрей Журанков и Александр Бойчук.

