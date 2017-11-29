Полузащитник "Славии" рискует пропустить решающий матч Лиги Европы против "Астаны"

Встреча команд за вторую путевку в плей-офф пройдет 7 декабря в Праге.
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Руслан Ротань. Фото с сайта ua-football.com
Полузащитник пражской "Славии" Руслан Ротань может пропустить матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Астаны", сообщает ua-football.com.
Ротань получил травму на тренировке и пропустил матч 16-го тура чемпионата Чехии против "Баника" (2:1).
"На одной из тренировок Руслан получил повреждение в столкновении с партнером по команде. Врачи диагностировали ушиб боковой связки колена. Шансы на участие Ротаня в поединке Лиги Европы против казахстанской „Астаны“ расцениваются, как 50 на 50", - сказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, представляющий интересы Ротаня.
Ротань перешел в "Славию" летом этого года. В текущем чемпионате Чехии украинец провел семь матчей.
Матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.
Ротань получил травму на тренировке и пропустил матч 16-го тура чемпионата Чехии против "Баника" (2:1).
"На одной из тренировок Руслан получил повреждение в столкновении с партнером по команде. Врачи диагностировали ушиб боковой связки колена. Шансы на участие Ротаня в поединке Лиги Европы против казахстанской „Астаны“ расцениваются, как 50 на 50", - сказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, представляющий интересы Ротаня.
Ротань перешел в "Славию" летом этого года. В текущем чемпионате Чехии украинец провел семь матчей.
Матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.