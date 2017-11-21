Прямая трансляция матча Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"

Обе команды лидируют в группе А.
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Сегодня, 23 ноября, футболисты "Астаны" в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы примут испанский "Вильярреал", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в столице Казахстана и начнется в 22:00 по местному времени. В прямом эфире матч покажет телеканал QazSport, трансляция которого в интернете доступна на его официальном сайте.
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В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Эта игра начнется в 01:05 по астанинскому времени.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.