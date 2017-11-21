"Вильярреал" прервет беспроигрышную серию "Астаны" в еврокубках на своем поле - специалист

По его мнению, на результате игры скажется более высокое мастерство соперника.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Известный казахстанский тренер и функционер Булат Есмагамбетов поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями по предстоящему матчу "Астаны" и "Вильярреала" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
"Все серии рано или поздно заканчиваются. "Астана" 17 игр не проигрывала дома в еврокубках. Думаю, этому тоже придет конец.
Если оценивать шансы команд в процентном соотношении, то 60 на 40 в пользу испанского клуба. Все-таки в "Вильярреале" собраны опытные игроки, которые, наверняка, хотят снять вопросы по лидерству в группе и выходу в плей-офф турнира. Тем более "Астана" давно не играет, потеряла игровой тонус. В связи с чем игровым преимуществом будут владеть гости, они должны приспособиться к искусственному полю.
Понятно, что мы все будем болеть за "Астану", но мне кажется, соперник одержит минимальную победу. Считаю, испанцы хорошо настроятся на матч. Скажется их более высокое мастерство. Да и по их комментариям видно, что серьезно подготовились к предстоящей игре", - рассказал Есмагамбетов.
Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Начало - в 22:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
"Все серии рано или поздно заканчиваются. "Астана" 17 игр не проигрывала дома в еврокубках. Думаю, этому тоже придет конец.
Если оценивать шансы команд в процентном соотношении, то 60 на 40 в пользу испанского клуба. Все-таки в "Вильярреале" собраны опытные игроки, которые, наверняка, хотят снять вопросы по лидерству в группе и выходу в плей-офф турнира. Тем более "Астана" давно не играет, потеряла игровой тонус. В связи с чем игровым преимуществом будут владеть гости, они должны приспособиться к искусственному полю.
Понятно, что мы все будем болеть за "Астану", но мне кажется, соперник одержит минимальную победу. Считаю, испанцы хорошо настроятся на матч. Скажется их более высокое мастерство. Да и по их комментариям видно, что серьезно подготовились к предстоящей игре", - рассказал Есмагамбетов.
Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Начало - в 22:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.