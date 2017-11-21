"Вильярреал" прервет беспроигрышную серию "Астаны" в еврокубках на своем поле - специалист

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Алматы Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Вильярреал" прервет беспроигрышную серию "Астаны" в еврокубках на своем поле - специалист

По его мнению, на результате игры скажется более высокое мастерство соперника.

Ссылки по теме:

11 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Известный казахстанский тренер и функционер Булат Есмагамбетов поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями по предстоящему матчу "Астаны" и "Вильярреала" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Все серии рано или поздно заканчиваются. "Астана" 17 игр не проигрывала дома в еврокубках. Думаю, этому тоже придет конец.

Если оценивать шансы команд в процентном соотношении, то 60 на 40 в пользу испанского клуба. Все-таки в "Вильярреале" собраны опытные игроки, которые, наверняка, хотят снять вопросы по лидерству в группе и выходу в плей-офф турнира. Тем более "Астана" давно не играет, потеряла игровой тонус. В связи с чем игровым преимуществом будут владеть гости, они должны приспособиться к искусственному полю.

Понятно, что мы все будем болеть за "Астану", но мне кажется, соперник одержит минимальную победу. Считаю, испанцы хорошо настроятся на матч. Скажется их более высокое мастерство. Да и по их комментариям видно, что серьезно подготовились к предстоящей игре", - рассказал Есмагамбетов.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Начало - в 22:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport
  Комментариев: 11
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Argimbaev Serik Сегодня 16:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3135
Ну если Маккаби сыграл 0-0 с Вилльяреалом, а Славия так вообще в Испании чуть не обыграла их, то ничью Астана должна брать. Иначе будет единственной командой в группе, кто не набрал очков с испанцами.
Выигрыша не требуем, но не проиграть обязаны.
Ответить 2
 
Ernat Сегодня 17:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1837
Argimbaev Serik, то что они сыграли в ничью, это не показатель! Все зависит от настроя команд и от чутка везения! А для настроя есть наставления тренера, желание самих игроков и конечно же мы, болельщики!!!
Давайте поддержим сегодня на стадионе Астану!!!
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 16:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1485
Мне кажется специалист ну учёл чудо палас на котором Европейцы ну не могут играть
Ответить -1
 
WARden Сегодня 17:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1342
Стратег , мне кажется вы преувеличиваете роль искусственного покрытия и делаете это умышленно чтобы принизить достижения Астаны в еврокубках, а причина этому банальная и подлая зависть, потому что Кайрат даже малой толикой таких достижений увы, похвастать не может.
Ответить 0
 
Zhum Сегодня 17:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1378
Это типа как Акинфеев прервал...
Ответить 0
 
Али Жаксылыков Сегодня 17:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Пусть это останется только на устах у тов Есмаганбетова.
Ответить 0
 
Руслан Россонери Сегодня 17:22
Статус: Профи
Рейтинг: 362
Спец прав.Все рано или поздно заканчивается.И Вильярреал прервет серию,которую сам и закончил.Им ковры не помеха.☆☆☆
Ответить -1
 
WARden Сегодня 17:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1342
Руслан Россонери , ты уже который раз говоришь одно и то же. Можно перед игрой не умничать, чтобы не накликать плохого.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 17:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6625
Так и хочется спросить этого специалиста, "на чьей ты стороне?" Клуб казахстанский, ну можно пару ободряющих слов в пользу своей команды, не?
Ответить 0
 
WARden Сегодня 18:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1342
Fankz, абсолютно двумя руками поддерживаю тебя!!!
Ответить 0
 
Азамат Жоламан Сегодня 18:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
Есмагамбетов был отличным футболистом, но как какой то там специалист полный ноль, никогда не воспринимал его слава всерьез.
Удачи Астана!
Ответить 0
 