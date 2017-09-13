Не все так плохо, или в чем "Астана" превзошла "Вильярреал" в первом туре Лиги Европы

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
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Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
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Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
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Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
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Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
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Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Не все так плохо, или в чем "Астана" превзошла "Вильярреал" в первом туре Лиги Европы

Матчи второго тура пройдут 28 сентября.

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30 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

"Астана" была близка к тому, чтобы не проиграть "Вильярреалу" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Но, как часто с ней случается, пропустила необязательные голы и проиграла. Несмотря на поражение, казахстанский чемпион не выглядел мальчиком для битья, а в одном из компонентов и вовсе превзошел представителя Ла Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, астанчане превзошли "подводников" в количестве поданных угловых - 6-3. Это уже показатель того, что футболисты Станимира Стойлова не отсиживались в обороне, причем один из них привел к голу в ворота испанцев. И по этому показателю казахстанцы стали восьмыми после первого тура. Больше всего угловых подал "Янг Бойз" - десять.  

А вот в других компонентах "Астана" уступила "Вильярреалу", но несильно. Удары: 12 (пять с створ) -16 (шесть в створ). Передачи: 405 (из них точных 336) - 521 (из них точных 441). Владение мячом: 46% - 54%. Отборы/Перехваты/Подборы: 33-35. Предупреждения: 2-1. Фолы: 16-6.      

Всего в первом туре было забито 65 мячей, 2,71 гола за игру. Больше всего мячей забивались с 46-й по 60-ю и с 61-й по 75-ю минуты. В обоих случаях по 14 голов.

Больше всего голов в первом туре забил "Милан" - пять. Список бомбардиров возглавил Андре Силва ("Милан") - три гола. Больше всего точных передач сделал Асиер Ильярраменди ("Реал Сосьедад") - 110. Больше всего сэйвов у Андре Хансена ("Русенборг") - девять. Самый высокий процент точных передач у "Копенгагена" - 95%. 

В первом туре по три мяча, кроме "Астаны", также пропустили "Скендербеу", "Эвертон", "Виктория", "Кельн" и "Витесс". Самые крупные поражения потерпели "Вардар" от "Зенита" - 0:5, "Аустрия" от "Милана" - 1:5, "Зюлте-Варегем" от "Ниццы" - 1:5 и "Русенборг" от "Реал Сосьедада" - 0:4. 

Матчи второго тура пройдут 28 сентября. В этот день "Астана" на своем поле примет пражскую "Славию". Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы казахстанцы с разницей в два мяча проиграли "Вильярреалу"

  Комментариев: 30
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
Хоть что-то
Ответить 0
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 12:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Подводники ни чем не лучше, и Астана это докажет дома.
Ответить 0
 
Mara Сегодня 12:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1619
Не ко времени оказалась принципиальность Стойлова
, будь на поле Кабанганга может счёт был .бы в пользу Астаны
Ответить 2
 
Ahiless Сегодня 13:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Mara,не думаю
Ответить 0
 
Argimbaev Serik Сегодня 14:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
Mara, ну был бы Кабананга, ну был бы счет 2-4 вместо 1-3, какая разница. Оборона в первую очередь лажала, и Эрич первый гол обложал.
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 14:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
Argimbaev Serik,он эрич всем свою не уверенность передал.
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 15:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
Mansur Nurmukhambetov , тот Эрич что в Лиге Чемпионов феерил и сегодняшний -это два разных кипера. Астане надо хорошего вратаря найти.
В Кз ща единственный отличный воротчик - это Плотников, но его Кайрат не отдаст. Вот из Покатилова еще может что-то получиться, если будет прогрессировать. Но ему нужно постоянно играть, а не раз в два матча. Кайрат мог бы его за хорошие деньги отпустить.
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 17:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
Argimbaev Serik,мне кажется Астане нужен легионер на эту позицию
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 13:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
Голы сами за себя говорят, я не пойму термина не обязательный гол. Спасибо что по привычке пять голов не пропустили.Теперь дома на паласе ничья и проигрыш на нормальном газоне как в прошлом году. Тем более у Бумажных задача третье место в группе которая ничего не даёт
Ответить -3
 
Fankz Сегодня 14:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5955
Стратег, ну третье лучше чем четвертое, все таки шаг вперед
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
вчера первая мысль была, ну буквально несколько секунд)) "не плохо играт наши" - это я, увидев футболистов в желтой форме)), потом увидев Семеду, думаю странно, давно же у Гоу нет такой прически и вообще, он в игре с "Кайсаром" был подстриженный)) А потом, а....это столичные на выезде
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 15:40
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
Fankz,у них ничего своего нет,все у нас копируют. Да ладно пусть копируют лишь бы себя и нас не позорили своей игрой а то кто не знает подумает Народная команда КАЙРАТ
Ответить 0
 
фархат уалиев Сегодня 20:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Fankz, хахаха ну ты и бестолач сравнил свой колхоз с испанским Вила! Лашок б...
Ответить 0
 
фархат уалиев Сегодня 20:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Стратег , это ты что ли задачу ставил? ДЭБИЛ!
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 20:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
фархат уалиев,ты сам дебил если не знаешь что они сами озвучили задачу в лиге Европы
Ответить 0
 
Kadirov Iryspek Сегодня 13:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Люди вы что, нынешний состав самый слабый у соперника. Проиграть второму составу, это позор!!!!!
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 13:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1127
Kadirov Iryspek, а вы считаете что у Астаны состав сильнее, и мы должны всех подряд обыгрывать, да ещё и на их поле? Смешно читать такие комменты.. Чтобы играть на равных с крепкими европейскими командами нужно усиление качественными легами, не говоря уже о наших, которых попросту нет! А иначе нам удачи не видать...
Ответить 3
 
123 Сегодня 13:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2103
С Муртазаевым в нападении долго будем ждать голы. Станимиру надо сказать Твумасси, что у него нет техники и чтобы не пытался водится из за чего постоянно теряет мячи. Мужиков как важные матчи полностью растворяется на поле. Лучшие Маевский, Логвиненко, Аничич, Шомко, как ни странно Бейсебеков. Постников разочаровал в который раз. А игра понравилась, если это настоящая сила Вильяриала, то Примера не так далеко от нас.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 14:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5955
123, имхо, но Муртазаев не игрок "Астаны", потому что Стоилов требует от игроков не звездности, в смысле индивидуальности, а командности. Проще говоря,Роман хотел бы играть в бразильский футбол, а Босс требует немецкий, отсюда и ножницы, т.е. не понимание
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Кайсар Сегодня 14:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
123, vftdcrbq
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 13:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
По счету очень плохо
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 14:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1489
По счёту я угадал 1:3,но меня и всех остальных не радует! При счёте 1:1 как-будто мы испугались своим забитым мячом и тут же организовали в свои ворота голы-это видимо от нашего мастерства! Нам кажется ,что нам забивают нелепые мячи,а на самом деле класс делает своё дело.Видимо нам необходимо пройти через это,чтобы быть классной командой.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 14:28
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5955
Жумабай Санкубаев, верно, "необходимо пройти через это", пора уж сбросить с себя комплексы "И опыт, сын ошибок трудных"
Ответить 0
 
besken omarov Сегодня 14:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
по игре Астана не хуже смотрелось
Постников виноват в первом и третьем голе
Бейсебеков Логвиненко Щомко и Маевский молодцы
Мужиков не узнал его честно говоря
а так молодцы
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 14:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
besken omarov,мужиков 2 момента запорол
Ответить 0
 
Даниял Смагулов Сегодня 14:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Вильяреал по моему вторым составом играла
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 14:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
"Астана" была близка к тому, чтобы не проиграть "Вильярреалу" - вы что серьезно?
Ну там было 5 минут после того как сравняли счет, когда могла надежда какая-то у фанатов появиться.
Но это разного класса команды, спасибо что 0-5 как Селтику не влетели. Испанцы видно что играли без напряга, когда возникла надобность прибавили и легка два гола вкатали за 5 минут. Тут без вопросов было в матче. Могли и 6-1 при желании выиграть.
Но дома Астана с ними может как минимум ничью вырвать, а вот Славию и Маккаби дома нужно делать, если хотим из группы выйти.
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Куат Бекмурзин Сегодня 17:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Argimbaev Serik,Согласен. Испанцы играли вполсилы, ровно настолько, чтобы забрать свои три очка. Забили гол - дали астане поиграть. Пропустили - затем чуть поднажали и забили два гола за пять минут. Это же явно.
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Шах Ермекулы Сегодня 14:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Превзошли сами себя )
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Blackwolf ! Сегодня 14:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Лет пять назад и Шахтер Дн. тоже робел .....а теперь лупится на равных ! Это "мондраж" проходит .....главное с весны снимут с ФКа Астана запрет на трансферт и надеюсь начнут именно УСИЛИВАТСЯ ТОПОВЫМИ ИГРОКАМИ !!! АЛЛЛГААА , АСТАНА ! ВСЕМ ЗАВИСТНИКАМ НАЗЛО !!! А ЗАВИСТЬ ЭТО ПРОИГРЫШ ....желчеГОНОВ !!!
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тигр котовский Сегодня 14:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
В вильярреале не играли основные игроки, не радужно как то если учесть что маккаби один всего гол пропустил
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