Не все так плохо, или в чем "Астана" превзошла "Вильярреал" в первом туре Лиги Европы

Матчи второго тура пройдут 28 сентября.
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"Астана" была близка к тому, чтобы не проиграть "Вильярреалу" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Но, как часто с ней случается, пропустила необязательные голы и проиграла. Несмотря на поражение, казахстанский чемпион не выглядел мальчиком для битья, а в одном из компонентов и вовсе превзошел представителя Ла Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, астанчане превзошли "подводников" в количестве поданных угловых - 6-3. Это уже показатель того, что футболисты Станимира Стойлова не отсиживались в обороне, причем один из них привел к голу в ворота испанцев. И по этому показателю казахстанцы стали восьмыми после первого тура. Больше всего угловых подал "Янг Бойз" - десять.
А вот в других компонентах "Астана" уступила "Вильярреалу", но несильно. Удары: 12 (пять с створ) -16 (шесть в створ). Передачи: 405 (из них точных 336) - 521 (из них точных 441). Владение мячом: 46% - 54%. Отборы/Перехваты/Подборы: 33-35. Предупреждения: 2-1. Фолы: 16-6.
Всего в первом туре было забито 65 мячей, 2,71 гола за игру. Больше всего мячей забивались с 46-й по 60-ю и с 61-й по 75-ю минуты. В обоих случаях по 14 голов.
Больше всего голов в первом туре забил "Милан" - пять. Список бомбардиров возглавил Андре Силва ("Милан") - три гола. Больше всего точных передач сделал Асиер Ильярраменди ("Реал Сосьедад") - 110. Больше всего сэйвов у Андре Хансена ("Русенборг") - девять. Самый высокий процент точных передач у "Копенгагена" - 95%.
В первом туре по три мяча, кроме "Астаны", также пропустили "Скендербеу", "Эвертон", "Виктория", "Кельн" и "Витесс". Самые крупные поражения потерпели "Вардар" от "Зенита" - 0:5, "Аустрия" от "Милана" - 1:5, "Зюлте-Варегем" от "Ниццы" - 1:5 и "Русенборг" от "Реал Сосьедада" - 0:4.
Матчи второго тура пройдут 28 сентября. В этот день "Астана" на своем поле примет пражскую "Славию". Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы казахстанцы с разницей в два мяча проиграли "Вильярреалу".