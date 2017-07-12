Фан-движение "Иртыша" объявило о роспуске после неудачной драки с ультрас "Црвены Звезды"

В драке поучаствовали и российские фанаты.
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Фан-движение "Иртыша" "Север" объявило о своем роспуске после матча Лиги Европы с сербской "Црвеной Звезды", передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне игры в паблике "Севера" во "ВКонтакте" появилось объявление о том, что она станет последней в истории фан-движения.
После матча "Север" в количестве 13 человек устроил драку с 25 представителями "Делие" - ультрас "Црвены Звезды". Павлодарские фанаты признали, что в 30-секундной рубке преимущество было у сербов, но в дело быстро вмешалась полиция.
Источник Telegram-канала о фанатской жизни Trouble Motion выдал другую версию событий. По их данным, в аэропорт Павлодара на четырех машинах прибыли 20 представителей "Севера" для драки с фанатами "Црвены Звезды" (вместе с ними были фанаты московского "Спартака" из Омска, с которым дружит сербский клуб). Дрались же всего 10 павлодарцев, несколько из которых в итоге оказались на земле.
Фанаты "Црвены Звезды" в Павлодаре
Тем временем в Павлодаре ведут набор в новое фан-движение, которое называется Wild North (Дикий Север в переводе с английского).
Стоит отметить, что "Делие" ведет свою историю с конца 1980-х годов. Ультрас "Црвены Звезды" известны во всем мире как одно из самых активных фан-движений.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезда" завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. Ответную игру команды проведут в ночь с 20 на 21 июля в Белграде.
Накануне игры в паблике "Севера" во "ВКонтакте" появилось объявление о том, что она станет последней в истории фан-движения.
После матча "Север" в количестве 13 человек устроил драку с 25 представителями "Делие" - ультрас "Црвены Звезды". Павлодарские фанаты признали, что в 30-секундной рубке преимущество было у сербов, но в дело быстро вмешалась полиция.
Источник Telegram-канала о фанатской жизни Trouble Motion выдал другую версию событий. По их данным, в аэропорт Павлодара на четырех машинах прибыли 20 представителей "Севера" для драки с фанатами "Црвены Звезды" (вместе с ними были фанаты московского "Спартака" из Омска, с которым дружит сербский клуб). Дрались же всего 10 павлодарцев, несколько из которых в итоге оказались на земле.
Фанаты "Црвены Звезды" в Павлодаре
Тем временем в Павлодаре ведут набор в новое фан-движение, которое называется Wild North (Дикий Север в переводе с английского).
Стоит отметить, что "Делие" ведет свою историю с конца 1980-х годов. Ультрас "Црвены Звезды" известны во всем мире как одно из самых активных фан-движений.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезда" завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. Ответную игру команды проведут в ночь с 20 на 21 июля в Белграде.