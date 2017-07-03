В Боснии мы загнали себя в угол. Постараемся отыграть два гола в Алматы - тренер "Ордабасы"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В Боснии мы загнали себя в угол. Постараемся отыграть два гола в Алматы - тренер "Ордабасы"

Он назвал минусом проведение матча не в родном городе.

Bahytzhan Nurpeisov

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8 Комментариев
Алексей Петрушин. Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Алексей Петрушин. Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин рассказал о планах команды на ответный матч квалификации Лиги Европы с боснийским "Широки Бриегом", передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра в Боснии завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ответном матче "Ордабасы" необходимо побеждать с разницей в три мяча и более в основное время. В случае счета 2:0 по итогам 90 минут будут назначены дополнительные два тайма и, возможно, серия пенальти. 

- Мы постараемся отыграть гандикап в два мяча, - говорит Петрушин. - Шансы есть, главное - постараться взломать оборону гостей и не пропустить самим. К сожалению, в прошлой игре мы загнали себя в угол. Я не могу понять, что произошло в Боснии, ведь мы находимся в более лучшей форме.

Мы в первом тайме выполняли планку, однако во втором провалились полностью. Я во втором тайме насчитал 27 невынужденных ошибок у игроков. Второй момент - мы проиграли единоборства. Мы разобрали все эпизоды и ошибки, - отметил Петрушин.

- По голкиперу Алмату Бекбаеву приняли решение?

- Я не могу ничего сказать. Нужно обсудить это с тренером вратарей и игроками. Вместе мы обсудим и решим. 

- Насколько важна поддержка болельщиков?

- Лига Европы - это важный турнир и играть в нем одно удовольствие. Большой минус, что мы играем международные матчи не дома. Однако когда смотрел игру с "Русенборгом", то не понял сразу, что это проходит в Алматы. Стадион был забит под завязку. И я надеюсь, что на завтрашней игре мы увидим такое же. Это будет важным фактором.

- А, возможно, было бы лучше провести матч в жару в Шымкенте?

- Здесь я не думаю, что это большое преимущество. Играть сложно и гостям, и хозяевам. В прошлом году мы играли с "Чукаричками" и в первом тайме уступили со счетом 1:3. Хотя матч начался в пять часов вечера, и в жару мы должны были владеть преимуществом. Видите, это - палка о двух концах.

- Вы не проводили параллели с матчем "Кайрат" - "Артмедия", в котором участвовали как главный тренер алматинского клуба?

- Я понял ваш вопрос. Этот матч мне не только снится, он у меня на пленке. Почему "Артмедия" смогла, а мы, что, не сможем? Нам нужно сыграть так, как мы еще не играли в этом сезоне. Ребята будут настроены доказать, что нас рано списывать со счетов.

- "Кайрат" может претендовать на группу Лиги Европы?

- Нынешнему "Кайрату" по силам пробиться в группу Лиги Европы. Вообще в этой команде я оставил частичку себя. Я думаю, им вполне по силам это осуществить.

Отметим, что первый поединок в Боснии завершился со счетом 2:0 в пользу "Широки Бриега". Несмотря на это, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов считает, что шансы на выход в следующий раунд есть.

Матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" пройдет завтра, 6 июля, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21.00 по местному времени. 
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
besken omarov Сегодня 17:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
ну чтож раз есть шанс его надо использовать на 100%
удачи мне кажется счет будет 4-1 нашу пользу
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 17:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 526
1-1
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123 Сегодня 17:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1828
Вина за поражение чисто тренерская.
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тигр котовский Сегодня 17:18
Статус: Профи
Рейтинг: 408
Сомневаюсь что отыграються получают хорошие деньги но при отыгрыше можно было бы премию дать
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Шах Ермекулы Сегодня 17:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
Сідіктер!
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Роман Здоровский Сегодня 17:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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Шах Ермекулы Сегодня 17:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
Видел вчера их, по Аскарова поднимались на автобусе. По ходу они направлялись к санатории Алматы. Условия есть, но играть не хотят, толстож*пые.
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Mara Сегодня 17:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1378
Нужно отыграть не только 2 мяча но и забить 3 ю при сухих своих воротах.
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