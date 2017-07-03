В Боснии мы загнали себя в угол. Постараемся отыграть два гола в Алматы - тренер "Ордабасы"

Он назвал минусом проведение матча не в родном городе.
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Алексей Петрушин. Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин рассказал о планах команды на ответный матч квалификации Лиги Европы с боснийским "Широки Бриегом", передает корреспондент Vesti.kz.
Первая игра в Боснии завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ответном матче "Ордабасы" необходимо побеждать с разницей в три мяча и более в основное время. В случае счета 2:0 по итогам 90 минут будут назначены дополнительные два тайма и, возможно, серия пенальти.
- Мы постараемся отыграть гандикап в два мяча, - говорит Петрушин. - Шансы есть, главное - постараться взломать оборону гостей и не пропустить самим. К сожалению, в прошлой игре мы загнали себя в угол. Я не могу понять, что произошло в Боснии, ведь мы находимся в более лучшей форме.
Мы в первом тайме выполняли планку, однако во втором провалились полностью. Я во втором тайме насчитал 27 невынужденных ошибок у игроков. Второй момент - мы проиграли единоборства. Мы разобрали все эпизоды и ошибки, - отметил Петрушин.
- По голкиперу Алмату Бекбаеву приняли решение?
- Я не могу ничего сказать. Нужно обсудить это с тренером вратарей и игроками. Вместе мы обсудим и решим.
- Насколько важна поддержка болельщиков?
- Лига Европы - это важный турнир и играть в нем одно удовольствие. Большой минус, что мы играем международные матчи не дома. Однако когда смотрел игру с "Русенборгом", то не понял сразу, что это проходит в Алматы. Стадион был забит под завязку. И я надеюсь, что на завтрашней игре мы увидим такое же. Это будет важным фактором.
- А, возможно, было бы лучше провести матч в жару в Шымкенте?
- Здесь я не думаю, что это большое преимущество. Играть сложно и гостям, и хозяевам. В прошлом году мы играли с "Чукаричками" и в первом тайме уступили со счетом 1:3. Хотя матч начался в пять часов вечера, и в жару мы должны были владеть преимуществом. Видите, это - палка о двух концах.
- Вы не проводили параллели с матчем "Кайрат" - "Артмедия", в котором участвовали как главный тренер алматинского клуба?
- Я понял ваш вопрос. Этот матч мне не только снится, он у меня на пленке. Почему "Артмедия" смогла, а мы, что, не сможем? Нам нужно сыграть так, как мы еще не играли в этом сезоне. Ребята будут настроены доказать, что нас рано списывать со счетов.
- "Кайрат" может претендовать на группу Лиги Европы?
- Нынешнему "Кайрату" по силам пробиться в группу Лиги Европы. Вообще в этой команде я оставил частичку себя. Я думаю, им вполне по силам это осуществить.
Отметим, что первый поединок в Боснии завершился со счетом 2:0 в пользу "Широки Бриега". Несмотря на это, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов считает, что шансы на выход в следующий раунд есть.
Матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" пройдет завтра, 6 июля, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21.00 по местному времени.
Первая игра в Боснии завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ответном матче "Ордабасы" необходимо побеждать с разницей в три мяча и более в основное время. В случае счета 2:0 по итогам 90 минут будут назначены дополнительные два тайма и, возможно, серия пенальти.
- Мы постараемся отыграть гандикап в два мяча, - говорит Петрушин. - Шансы есть, главное - постараться взломать оборону гостей и не пропустить самим. К сожалению, в прошлой игре мы загнали себя в угол. Я не могу понять, что произошло в Боснии, ведь мы находимся в более лучшей форме.
Мы в первом тайме выполняли планку, однако во втором провалились полностью. Я во втором тайме насчитал 27 невынужденных ошибок у игроков. Второй момент - мы проиграли единоборства. Мы разобрали все эпизоды и ошибки, - отметил Петрушин.
- По голкиперу Алмату Бекбаеву приняли решение?
- Я не могу ничего сказать. Нужно обсудить это с тренером вратарей и игроками. Вместе мы обсудим и решим.
- Насколько важна поддержка болельщиков?
- Лига Европы - это важный турнир и играть в нем одно удовольствие. Большой минус, что мы играем международные матчи не дома. Однако когда смотрел игру с "Русенборгом", то не понял сразу, что это проходит в Алматы. Стадион был забит под завязку. И я надеюсь, что на завтрашней игре мы увидим такое же. Это будет важным фактором.
- А, возможно, было бы лучше провести матч в жару в Шымкенте?
- Здесь я не думаю, что это большое преимущество. Играть сложно и гостям, и хозяевам. В прошлом году мы играли с "Чукаричками" и в первом тайме уступили со счетом 1:3. Хотя матч начался в пять часов вечера, и в жару мы должны были владеть преимуществом. Видите, это - палка о двух концах.
- Вы не проводили параллели с матчем "Кайрат" - "Артмедия", в котором участвовали как главный тренер алматинского клуба?
- Я понял ваш вопрос. Этот матч мне не только снится, он у меня на пленке. Почему "Артмедия" смогла, а мы, что, не сможем? Нам нужно сыграть так, как мы еще не играли в этом сезоне. Ребята будут настроены доказать, что нас рано списывать со счетов.
- "Кайрат" может претендовать на группу Лиги Европы?
- Нынешнему "Кайрату" по силам пробиться в группу Лиги Европы. Вообще в этой команде я оставил частичку себя. Я думаю, им вполне по силам это осуществить.
Отметим, что первый поединок в Боснии завершился со счетом 2:0 в пользу "Широки Бриега". Несмотря на это, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов считает, что шансы на выход в следующий раунд есть.
Матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" пройдет завтра, 6 июля, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21.00 по местному времени.