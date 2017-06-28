Понятно, что все будет решаться в Болгарии - Давид Лория

Вратарь прокомментировал победу в первом матче ЛЕ.
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Вратарь ФК "Иртыш" Давид Лория, комментируя победу над "Дунавом" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, отметил, что его команда выполнила тактику тренера, сообщается на сайте павлодарского клуба.
- В первом тайме у нас были возможности увеличить счет, затем мы немного потеряли нити игры, тем самым дали сопернику возможность перейти в атаку. В конце второй половины у соперника было несколько моментов, и мы тоже имели пару неплохих возможностей для взятия ворот. В целом нормальный счет. Понятно, что все будет решаться в Болгарии. Будем настраиваться, будем готовиться.
- Удалось ли прощупать слабые и сильные стороны соперника?
- Сложно, наверное, что-нибудь прощупать за одну игру. Мы старались быть сосредоточенными на своей игре, независимо от того, как действует соперник, было видно, что и "Дунав" старался. Мы выполняли тактику, которую нам сказал тренер, к сожалению, не все получилось из того, что задумали. Сейчас надо отдохнуть и готовиться. Через неделю важный матч.
Напомним, матч прошел в Павлодаре и завершился победой "Иртыша" со счетом 1:0.