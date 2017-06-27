Не жду легких игр для наших команд в еврокубках. Ведь соперники тоже не спят - Куралбек Ордабаев

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Не жду легких игр для наших команд в еврокубках. Ведь соперники тоже не спят - Куралбек Ордабаев

Еврокубковый сезон для казахстанских клубов начнется 29 июня.

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5 Комментариев
Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"

Известный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев очень надеется на удачное выступление отечественных клубов в еврокубках. По его мнению, они должны преодолеть первые два квалификационных раунда, а дальше играть, в зависимости от соперника. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz

- На сегодняшний день наш чемпионат в самом разгаре, а клубы и ведущие игроки находятся на ходу. Поэтому болельщики полагают, что первый отборочный этап еврокубков получится для нас проходным. Но я бы не торопился с выводами, потому что неизвестно, какой сюрприз готовят соперники. Ведь они тоже ведут подготовку к предстоящим матчам, усиливают свои составы, ставят определенные задачи на сезон.

Да и не будем забывать печальный опыт "Актобе", который в первом раунде Лиги Европы сезона-2015/2016 не прошел эстонский "Нымме Калью". Поэтому шапкозакидательского настроения быть не должно. Легких игр не ожидаю и даже не исключаю осечек со стороны наших клубов. Нюансов много, вследствие чего следует основательно изучать недремлющих противников.

Причем сейчас разницы нет, где начинать - на выезде или дома. Если команда играет в хороший и дисциплинированный футбол, то достигнет приемлемого результата везде. Разве что может быть небольшое волнение перед выходом на поле, но потом все должно встать на свои места, - рассказал Ордабаев.

- Не знаю, как на счет других команд, но многие болельщики ждут от "Кайрата" попадания в групповой этап Лиги Европы. Алматинцы готовы к решению такой задачи?

- Знаете, все говорят о хорошем бюджете "Кайрата", но мало кто задумывается, что много средств уходит на содержание инфраструктуры, обеспечение футбольных академий и обслуживающего персонала. Ни один другой казахстанский клуб не работает в таком масштабе. Этим самым я не хочу кого-то обидеть. Просто факт налицо. Но команда должна проходить первых два квалификационных раунда. Это также касается "Иртыша", "Ордабасы" и "Астаны". А дальше уже надо смотреть на итоги жеребьевки, так как могут попасться серьезные соперники. Надеюсь, что наши клубы выступят достойно, а "Астана" снова выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.   

Отметим, что "Иртыш" и "Кайрат" первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы проведут дома 29 июня. Павлодарцы сыграют с командой "Дунав" (Русе), а алматинцы встретятся с "Атлантасом" (Клайпеда). 30 июня "Ордабасы" на выезде поборется с боснийским "Широки Бриег". Первый матч "Астаны" и латвийского "Спартака" в рамках второго отборочного этапа Лиги чемпионов пройдет 12 июля в Юрмале.

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Димьян Демидов 26 июня 19:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Всем казахстанским клубам победы.Мы верим в вас
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Алишер Жумагали 26 июня 19:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
"Ертіс" пен "Ордабасыға" қиындау болады. Бірақ, сенеміз, қолдаймыз! Біздің клубтарға сәттілік пен жеңіс!
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Стратег 26 июня 21:37
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Верим и ждём побед
Ответить 1
 
Мадина Каирбаева 27 июня 02:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Надо победы!
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besken omarov 27 июня 12:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
БАРИМИЗ ШЫН НИЕТПЕН ТИЛЕКТЕСПИЗ КПЛДА КАРСЫЛАС БОЛСАКТА ЕВРОПО ОЙЫНДАРЫНДА БИР БИРИМИЗГЕ КОЛДАУ КОРСЕТЕИК АЛГА КОМАНДАЛАР
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