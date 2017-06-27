Не жду легких игр для наших команд в еврокубках. Ведь соперники тоже не спят - Куралбек Ордабаев

Еврокубковый сезон для казахстанских клубов начнется 29 июня.

Известный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев очень надеется на удачное выступление отечественных клубов в еврокубках. По его мнению, они должны преодолеть первые два квалификационных раунда, а дальше играть, в зависимости от соперника. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.



- На сегодняшний день наш чемпионат в самом разгаре, а клубы и ведущие игроки находятся на ходу. Поэтому болельщики полагают, что первый отборочный этап еврокубков получится для нас проходным. Но я бы не торопился с выводами, потому что неизвестно, какой сюрприз готовят соперники. Ведь они тоже ведут подготовку к предстоящим матчам, усиливают свои составы, ставят определенные задачи на сезон.



Да и не будем забывать печальный опыт "Актобе", который в первом раунде Лиги Европы сезона-2015/2016 не прошел эстонский "Нымме Калью". Поэтому шапкозакидательского настроения быть не должно. Легких игр не ожидаю и даже не исключаю осечек со стороны наших клубов. Нюансов много, вследствие чего следует основательно изучать недремлющих противников.



Причем сейчас разницы нет, где начинать - на выезде или дома. Если команда играет в хороший и дисциплинированный футбол, то достигнет приемлемого результата везде. Разве что может быть небольшое волнение перед выходом на поле, но потом все должно встать на свои места, - рассказал Ордабаев.



- Не знаю, как на счет других команд, но многие болельщики ждут от "Кайрата" попадания в групповой этап Лиги Европы. Алматинцы готовы к решению такой задачи?



- Знаете, все говорят о хорошем бюджете "Кайрата", но мало кто задумывается, что много средств уходит на содержание инфраструктуры, обеспечение футбольных академий и обслуживающего персонала. Ни один другой казахстанский клуб не работает в таком масштабе. Этим самым я не хочу кого-то обидеть. Просто факт налицо. Но команда должна проходить первых два квалификационных раунда. Это также касается "Иртыша", "Ордабасы" и "Астаны". А дальше уже надо смотреть на итоги жеребьевки, так как могут попасться серьезные соперники. Надеюсь, что наши клубы выступят достойно, а "Астана" снова выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.



Отметим, что "Иртыш" и "Кайрат" первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы проведут дома 29 июня. Павлодарцы сыграют с командой "Дунав" (Русе), а алматинцы встретятся с "Атлантасом" (Клайпеда). 30 июня "Ордабасы" на выезде поборется с боснийским "Широки Бриег". Первый матч "Астаны" и латвийского "Спартака" в рамках второго отборочного этапа Лиги чемпионов пройдет 12 июля в Юрмале.