17-летний казахстанский теннисист дисквалифицирован на два года за допинг

Он исключен из рейтинга ATP.

Казахстанский теннисист Арсан Арашов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, передает корреспондент Vesti.kz. Такое решение сегодня, 10 апреля, приняла Международная федерация тенниса (ITF).



Положительный допинг-тест Арашов сдал 9 июля 2016 года после матча на турнире в испанской Гандии. Проба была отправлена в лабораторию Международного антидопингового агентства (WADA) в канадском Монреале и показала следы мельдония в организме спортсмена.



20 сентября Арашов запросил независимый суд, заседание которого состоялось 10 февраля, а мотивировочное решение появилось спустя два месяца, то есть сегодня.



"У меня были проблемы со здоровьем. Меня мучила слабость, поэтому я обратился к врачу, который выписал мне лекарства. Я полагаю, что мельдоний мог быть там, но я не знаю точно ... Я буду очень благодарен, если будет возможность обойтись без дисквалификации. И с этого момента я буду очень осторожен при выборе лекарств для лечения", - говорится в письме, которое Арашов отправлял в ITF перед независимым судом.



ITF дисквалифицировала Арашова на два года. Началом срока дисквалификации считается 29 сентября 2016, когда теннисист был отстранен от участия во всех соревнованиях. Вернуться на корт он сможет не ранее 29 сентября 2018 года.



17-летний Арашов занимает 1729-е место в рейтинге ATP, но будет исключен из него. Профессиональную карьеру игрока он начал в 2016 году, проведя за это время 47 матчей в одиночном разряде (11 побед и 36 поражений), а также 50 игр в парном (20 побед и 33 поражения).



Мельдоний запрещен WADA с января 2016 года. Именно этот препарат принимала российская теннисистка Мария Шарапова, которую ITF отстранила на два года. Экс-первая ракетка мира обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне и добилась сокращения дисквалификации до 15 месяцев. Возвращение Шараповой ожидается 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.