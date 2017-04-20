Вчерашние юниорки, или кому проиграли Путинцева и Шведова за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации

Казахстанки уступили канадской команде со счетом 2:3.

Казахстанские теннисистки проиграли Канаде матч плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со счетом 2:3. В четырех одиночных матчах удалось добиться только одной победы. Причем соперницы наших Ярославы Шведовой и Юлии Путинцевой заметно уступают им по многим параметрам. Подробности в материале Vesti.kz.



Теоретически победа должна была остаться за казахстанскими теннисистками. Все-таки рейтинговое положение, опыт и сила были на стороне именно Шведовой, Воскобоевой, Путинцевой. Только вот результат оказался полной противоположностью "бумажного" прогноза.



Уже по результатам первого игрового дня счет в противостоянии Казахстан - Канада стал ничейным. Юлия Путинцева одержала победу над Бьянкой Андрееску - 6:4, 4:6, 6:4, во втором матче Ярослава Шведова уступила Франсуазе Абанде со счетом 3:6, 4:6. Не все было потеряно.



Развязка с привкусом поражения для казахстанских теннисисток наступила во второй день. И Путинцева, и Шведова проиграли свои матчи тем же Абанде с Андрееску. В итоге счет стал 1:3 в пользу канадок, что дало им право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации в следующем году.



По сути, кому проиграли? На корт против Казахстана вышли вчерашние юниорки, которые только-только начали выступать во взрослых турнирах.



Бьянка Андрееску





Бьянке Андрееску всего 16 лет. В 2015 году в рейтинге WTA она занимала 643 место, через год - 296-е, а уже в этом она находится в Топ-200 - 188 строчка. Стоит отметить, что Бьянка в нынешнем розыгрыше Australian Open (среди юниорок) стала победительницей в парном разряде.



Франсуазе Абанде на сегодняшний день исполнилось 20 лет. В 15-летнем возрасте она остановилась в шаге от финала Уимблдона (среди девушек). Такого же достижения она добилась и в июне 2014-го, где в полуфинале ее выбила соперница, посеянная под первым номером. В апреле 2015 года Абанда провела свою первую игру в рамках Кубка Федерации в составе сборной Канады, где впервые в своей карьере победила соперницу из Tоп-50 рейтинга WTA (Ирину-Камелию Бегу). Сейчас Абанда находится на 186 месте в рейтинге. Для сравнения, Путинцева сейчас на 31-й строчке, в то время как Шведова на 51-й.



Франсуаза Абанда





Обе теннисистки встречались и между собой. И все игры состоялись на территории Канады. В очном противостоянии соотечественниц пока ничья - 1:1.



Правда, в парном противостоянии казахстанки отыграли одно очко. Галина Воскобоева и Камила Керимбаева одержали верх над Габриэлой Дабровски и Катрин Себов со счетом 7:6, 6:7, 5:10. Однако на весь исход противостояния это никак не повлияло. Стоит отметить, что в составе Канады не сыграли ведущие теннисистки. Например, первая ракетка Канады Эужени Бушар.







Фото с сайтов rds.ca (1) и Huffington Post Québec (2), Sport Illustrated© (3)